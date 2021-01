Dia de Reis: saiba como e onde guardar os enfeites de Natal

Qual história seus enfeites natalinos contam? Foto: Adriana Salles

De acordo com a religião católica, hoje (6), Dia de Reis, é a data tradicional para a retirada dos enfeites decorativos das festas de fim de ano. Apesar de ser uma tarefa que exige certo trabalho, a maneira como guardamos os acessórios pode facilitar a arrumação do ano que vem. “Os itens de Natal não precisam ser descartados. Se bem conservados, eles duram por muitos anos ”, afirma a personal organizer Carol Rosa.

Natal é história. Os enfeites de diferentes lugares, significados e épocas sempre contam sobre aquela casa e aquela família. E, justamente para manter esse valioso acervo o mais preservado possível, é importante saber guardar cada peça. E existe uma clara relação do reaproveitamento dos enfeites com a sustentabilidade e a tradição familiar. Além da reciclagem dos locais de armazenamentos ser essencial para a diminuição do lixo.

Pensando nisso, o ideal é que a árvore seja feita de plástico para que ela seja reutilizável por vários anos. No entanto, caso você tenha preferência pelos pinheiros naturais, seu descarte deve ser feito de maneira segura.

"Geralmente quando compramos os 'pinheiros de Natal', essas plantas são cultivadas em potes plásticos ou torrões. Após o período do Natal, se a planta receber todos os cuidados de rega, o ideal seria plantar-lá no jardim", conta o paisagista Luciano Zanardo. É ideal que o local tenha bastante luminosidade e que a cova seja duas vezes maior do que o tamanho do torrão. "Regue uma vez na semana, sempre mantendo a terra úmida, porém sem excessos", ensina ele.

Se não houver espaço em sua casa, procure pessoas com casas grandes ou instituições que possam ter interesse na árvore. Os viveiros Manequinho Lopes, no Ibirapuera e Arthur Etzel, no Parque do Carmo, por exemplo, aceitam doações. Em último caso, se não for possível plantar ou doar a árvore, procure ecopontos para fazer o descarte correto.

1. O que fazer com a preguiça na hora de desmontar os enfeites?

Não dá para negar que ela não existe: tanto na hora de montar, quanto desmontar. Por isso a forma de guardar os adornos é tão importante. Caso seja organizado de maneira funcional, prática e que preserve os objetos, a tarefa ficará mais fácil nos próximos anos. A dica é fazer tudo de uma vez. Tire algumas horas de um dia para retirar todos os adornos espalhados pela casa e guardá-los com cuidado.

2. Onde guardar estes objetos em casa?

Utilize os espaços não muito aproveitados, como o vão debaixo da cama, um baú ou aquele armário que passa o ano todo vazio. Outro espaço interessante é o maleiro. Um local que as pessoas não usam muito durante todo o ano - especialmente em tempos de pandemia - e pode ser usado para guardar as coisas de Natal, enquanto vazio. “É legal colocar objetos que usamos menos no lugar de menor utilização da casa. Sempre vedando bem.”, lembra.

3. Qual o melhor jeito de guardar os enfeites?

É recomendado guardar tudo em caixas organizadoras. “Invista em caixas plásticas que permitem vedar os objetos e separe cada caixa por categoria. Se a caixa não for transparente, escreva o que está dentro.Por exemplo, itens para a decoração da árvore, itens para servir…”, sugere Carol. Não é recomendado utilizar as caixas nas quais os enfeites vieram, pois elas vão se deformando ao longo do tempo e são mais vulneráveis à permitir umidade. “Se você preservar corretamente o local para guardar objetos, ele será adquirido somente uma vez”, frisa.

Isso é importante especialmente para as famílias que gostam de comprar itens novos todo fim de ano. Conservar o que já se tem, evita o desperdício causado por compras futuras. O mercado lança novidades a todo o tempo.Porém, antes de comprar qualquer coisa, se questione se existe espaço para guardar o novo objeto. “Não adianta não ter espaço nenhum e comprar uma árvore de dois metros”, brinca Carol.

4. Como guardar itens pequenos ou grandes demais?

Os itens delicados, que exigem maiores cuidados pela sua fragilidade, devem ser enrolados em plásticos bolha ou papel de seda, sempre tomando cuidado para que os itens não fiquem batendo um no outro. Como os personagens do presépio e os enfeites da árvore.

Já os itens maiores, como as próprias árvores, devem ser vedados. “Arrume um saco de tecido que comporte sua árvore. Isso evitará a propagação de pó ou que qualquer coisa indesejável possa entrar em contato. O mesmo serve

para a guirlanda”, indica a profissional.

5. Como evitar que as luzes pisca-pisca fiquem emboladas?

Um dos itens mais complicados para guardar da árvore são as queridas luzinhas de Natal. Guarde-as enroladas. Pegue um objeto cilíndrico ou redondo, como um tubo de PVC, por exemplo, e enrole as luzes ali. Isso não permite embolar e, ainda, preserva que as lâmpadas quebrem.

6. Quais são os erros mais comuns de evitar na hora de guardar os enfeites?

Primeiro de tudo, verifique se algum enfeite foi danificado e jogue fora. Isso só irá acumular espaço. “Indico o zip lock somente para coisas muito pequenas, senão terá excesso de saquinhos”, recomenda a personal organizer que também indica não utilizar papelão na hora de guardar. Afinal, o papel aumenta o risco de umidade. “É preciso criar algo prático e funcional”, finaliza.