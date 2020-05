Dia das mães: faça você mesmo ou envie seu arranjo de flores

Garrafas de diferentes tamanhos servem de base para composição de orquídeas para o Dia das Mães Foto: Gabriela Nora

Rosas, orquídeas, tulipas. Mães de todas as idades iriam adorar despertar, neste domingo, com a casa decorada com uma das flores mais procuradas para celebrar a data. Para tanto, inspire-se nas propostas de três especialistas no assunto. Isso, claro, se ela estiver por perto. Senão, é só enviar sua lembrança via e-commerce. Confira abaixo as galerias com sugestões de faça você mesmo e de serviços delivery.

PARA QUEM PREFERIR ENVIAR:

ORQUÍDEAS: Chuvas-de-ouro em vaso de madeira, por 159,50, na Flores Online (floresonline.com.br); orquídea phalaenopsis pink, em vaso plástico e em embalagem de presente, por R$ 169,90, na Giuliana Flores (giulianaflores.com.br).

ROSAS: Cesta com alça de palha trançada, com rosas e lisianthus em tons rosados, por R$ 139,90, na Flores Online (floresonline.com.br); buquê de rosas pink, com 20 unidades, por R$ 129,90, na Nova Flor (novaflor.com.br); buquê com oito rosas em tom champanhe, por R$ 99,90, na Isabela Flores (isabelaflores.com.br).

TULIPAS: Plantadas em cachepô de madeira, em diversas cores, a depender da disponibilidade, por R$ 125, na Flores Vip (floresvip.com.br); vaso com fitas douradas, por R$ 108,90, na Salete Flores (saleteflores.com.br).