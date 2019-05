Dia das Mães: 7 dicas de como decorar a mesa para comemorar a data

Cuidados com a decoração são essenciais para deixar o Dia das Mães mais especial. Foto: Zeca Wittner/AE

É desejo de todos fazer do almoço do Dia das Mães uma celebração memorável para homenagear aquela que nos trouxe ao mundo. Mas, para decorar uma mesa bonita, é preciso ficar atento aos detalhes. Confira 8 dicas:

Toalha de mesa

Para começar bem, nada melhor do que separar a toalha de mesa ideal para a ocasião. Aposte em estampas mais neutras, apenas com pequenos detalhes, para não tornar a mesa muito carregada visualmente.

Para escolher a toalha de mesa, preferência deve ser pela simplicidade. Foto: Zeca Wittner/AE

Talheres

Uma boa combinação de talheres, dispostos de forma organizada, é essencial para dar um toque elegante à composição. Portanto, separare um conjunto paracada fase específica: entrada, prato principal e sobremesa.

Para deixar a mesa mais bonita é preciso dedicar atenção à organização dos talheres. Foto: Zeca Wittner/AE

Louças

Em conjunto com os talheres, escolher bem as louças é um item essencial. Pratos com estampas nas bordas em geral agradam a todos. Entre os modelos que fazem mais sucesso entre as mamães estão os com frisos metálicos ou detalhes de flores.

Louças ajudam a compor a decoração de mesa. Foto: Zeca WIttner/AE

Bebidas

Taças de vinho e champagne também não podem faltar. Mas o ideal é concentrá-las em um lugar separado das garrafas ou até um carrinho para que cada um possa se servir. Além de charmoso, ele evita que as bebidas sejam derramadas na mesa.

Charme das bebidas deixa a comemoração mais elegante. Foto: Zeca Wittner

Guardanapos

Guardanapos temáticos ou montados manualmente costumam também agradar em cheio, em especial em mesas com um toque mais campestre. Em especial quando acompanhados de flores, que podem estar envoltas pelo tecido e amarradas com cordões de capim.

Guardanapos criativos são um diferencial para a decoração. Foto: Zeca Wittner/AE

Flores

Falando em flores, buquês são ótimos para decorar e imprimir cor à mesa. Apenas fique atento para seus tamanho e altura. Em qualquer situação, eles não devem atrapalhar a conversa à mesa.

Flores podem contribuir para dar mais delicadeza à decoração. Foto: Zeca Wittner/AE

Frutas

Coloridos e atraentes visualmente, frutas e temperos podem ser dispostos diretamente sobre a mesa. Como enfeites ou para serem servidos como petiscos.