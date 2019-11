Dez procedimentos que podem evitar errros fatais na decoração

Evite os excessos: de cor ou de móveis. Nem tudo da casa precisa estar combinando ao pé da letra! Foto: Pinterest/Socialarabi

Muitas vezes quando não dominamos algo, um bom começo é saber qual o caminho não seguir. Em se tratando da arte de decorar, a regra é especialmente válida. Claro que a criatividade pode (e deve) ganhar asas na hora de renovar ou reformar a casa, porém, existem alguns erros que podem ser evitados e aumentar as chances da sua nova casa ficar ainda mais bonita.

Em qualquer situação, analisar o espaço disponível é a primeira providência a se tomar. “Tire medidas exatas e analise as características arquitetônicas de cada espaço”, afirma a consultora Mafalda Galamas, do Atelier Decoralista. A partir disso, é possível definir o estilo de decoração desejada, elencar as prioridades e começar a adquirir, ou encomendar, as peças e os materiais necessários.

Para ajudar você nessa tarefa, separamos 10 dicas infalíveis: