Dez ideias para o seu lavabo

Quem disse que o lavabo não pode ser preto? Neste, o clima é completado com o projeto luminotécnico que cria uma espécie de castiçal. Apesar disso, as paredes brancas, assim como o piso dão uma quebrada na decoração, e a torneira dourada dá o toque de sofisticação. A fita de LED atrás do espelho complementa a composição

Foto: Pinterest/Behance