Designer fala sobre a importância do desenho autoral

Da coleção apresentada na ABUP, banco com tiras de couro de cabra Foto: Tânia Chiabay

Não existem fronteiras claras delimitando a atuação de artistas, artesãos ou designers no portfólio da Marco 500, empresa fundada em 1994 por Marco Aurélio Pulchério, voltada à comercialização de produtos para o mercado de decoração. “Só não abro mão de propagar a bandeira do autoral, seja em produtos únicos ou produzidos em série”, afirma Pulchério, que acaba de apresentar sua mais recente coleção na feira ABUP, encerrada semana passada em São Paulo, de onde ele falou ao Casa.

Você tem uma longa trajetória relacionada ao design autoral e ao artesanato. Como vê a evolução desta produção ao longo dos anos?

Já são quase 25 anos dedicados à comercialização de objetos decorativos. Nesse período, vivenciei diversas etapas. Inicialmente, os profissionais que buscavam uma linguagem particular de expressão, tinham bastante dificuldade de produzir por conta das baixas escala e demanda. Com o tempo o mercado foi evoluindo e hoje posso dizer que temos um público consumidor que realmente valoriza o autoral.

Quais os destaques da coleção apresentada?

Para esta edição da ABUP, trouxemos mais de 30 trabalhos inéditos. Dentre eles, destaco a produção da designer capixaba Jacqueline Chiabay, que comanda um ateliê formado por artesãs, donas de casa e agricultoras, que executam, de forma impecável, objetos com resíduos de couro de cabra. São mulheres que através do fazer artesanal, encontraram uma alternativa extra de geração de renda familiar.

Comente os projetos Garimpo de Cá e Célula.

São duas propostas distintas. O Garimpo de Cá, uma da Marco 500, representa a realização de um sonho antigo: o de comercializar objetos de arte popular brasileira dos quatro cantos do País. Já o projeto Célula, que tem minha curadoria e de Cris Rosenbaum, em parceria com a ABUP, apresenta uma seleção de designers com forte traço autoral, incluindo alguns estreantes, para lojistas da área de decoração de todo o Brasil. O diferencial no caso é que oferecemos uma consultoria completa para cada um dos profissionais, abordando assuntos como apresentação de produtos, estratégia comercial, condições de exposição e as demais questões que envolvem a promoção e a comercialização de produtos decorativos. Desta forma, acreditamos estar dando uma real contribuição para a formação profissional deles enquanto empreendedores.