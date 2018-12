Designer cria luminárias que unem tecnologia e sentimentos

Dois dos pendentes da série Life Lamp, reproduzindo a frequência cardíaca de três indivíduos. Foto: Andre Klotz

O designer e arquiteto Guto Requena. Foto: Andre Klotz

Como você avalia o impacto das tecnologias digitais no mundo do design?

Este é o seu primeiro projeto que incorpora elementos subjetivos, como o afeto?

Como as luminárias foram concebidas?

A coleção Life Lamp foi criada para representar um ciclo de vida, para dar origem a um objeto sensível, composto por diferentes camadas. Sua sombra única resulta numa imagem complexa que, simbolicamente, expressa os caminhos e as surpresas que vamos encontrando ao longo da nossa existência. Três arquivos de áudio foram utilizados para gerar as cúpulas: o volume acelerado dos batimentos do coração de um bebê ainda na barriga da mãe, o do coração de um adulto, de 35 anos e, por fim, os batimentos de um idoso de 80. Esses dados foram então usados como parâmetro para que o software desenhasse as linhas que definem o objeto. Mais ou menos espessas, mais ou menos ramificadas. Particulares e únicas, como são os sentimentos de todos nós.