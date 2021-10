Design Weekend São Paulo: o que você não pode perder do festival

Tapeçarias Sirena e Pesce de Kiko Maldonado para a By Kamy Foto: Eduardo Soares

Todo ano é a mesma coisa: reclamar da dor no pé, da quantidade de eventos e depois, se emocionar no final. Esse é o resumo da Design Weekend São Paulo, que apesar do nome vai até o dia 10 de outubro, para qualquer pessoa do ramo ou aficionado da decoração, arquitetura e design. No fim, andar do número 200 ao 2000 na Alameda Gabriel Monteiro da Silva, em Pinheiros, chega até a ser prazeroso quando você passa a entender a importância de tirar uma semana para celebrar o design nacional.

A Gabriel é o ponto que mais contém expositores, porém nesta edição comemorativa de dez anos, outros nove pontos da Grande São Paulo recebem mais de 120 expositores, além de todo o conteúdo online produzido pelas marcas e pelo próprio festival.

"Lar não é sobre presente, mas sobre esperanças. Sobre o passado idealizado e o futuro ainda inalcançado. É mais uma ideia do que algo concreto", disse a Lígia Barros, diretora da WGSN durante uma palestra sobre o futuro do morar, na abertura online do DW, ainda no dia 30 de setembro. O sentir acima do ter foi justamente a premissa das tantas exposições, palestras e mostras que acontecem durante a semana.

No Estúdio Sérgio J. Matos, por exemplo, o designer de nome homônimo lança a coleção “Ser-Tão”, que celebra desde o local até a intensidade de ser. Segundo ele, para a fragilidade, é preciso de força; para a rudeza, poesia; para as incertezas, um novo dia. “A pandemia causou muitas reflexões sobre o estar no mundo, o papel exercido na coletividade, a ação que verdadeiramente importa e transforma. Também despertou a resiliência ante barreiras complexas e sequer imaginadas. É quando nos damos conta que raízes, pessoas, relações, elos, memórias e afetos são nutrientes importantes para manter o equilíbrio nessa travessia”, conta ele.

Poltrona Cupuí da coleção Ser-Tão, de Sérgio Matos Foto: Arquivo pessoal

Já na Estar Móveis o artista Felipe Morozini faz a instalação “Há quem diga que é verdade”, que fala sobre a alegoria da caverna de Platão nos dias atuais, sendo a tela do celular o nosso escape. “A consciência intrínseca na própria existência do ser, apenas sendo. Uma experiência sensível e questionável sobre nossos (outros) tempos”, reflete.

De acordo com o idealizador do festival, Lauro Andrade, a DW nasceu da convicção de sermos um País com potência criativa inigualável. E é justamente sobre valorizar essa criatividade o objetivo principal do festival, não necessariamente mostrar peças novas, mas sim celebrar a importância do design, da arte e da imaginação.

Mas claro que, graças à pandemia, o morar ou melhor, o novo morar, foi o grande ditador de tendências, afirmando ainda mais a necessidade de objetos divertidos, da natureza dentro de casa e de mobiliário modular, que se adaptem ao morador. Foi o caso da nova coleção Juntos, da Líder Interiores, pensada para homenagear aqueles que queremos perto. Ao todo são doze peças exclusivas que celebram a coletividade com puffs integrados, torres de bar personalizadas, sofás, cadeiras, e outras propostas pensadas para o morar.

O tempo dentro de casa também serviu para analisarmos quem nos inspirou ou nos fez bem. Para a By Kamy, a resposta estava na vida e obra da designer Adriana Adam, que deu origem à coleção Design&Paixões. Nela, cinco designers ilustram as principais fases da carreira da profissional. “Infelizmente, muitas pessoas ainda não conhecem a obra de Adriana e a importância da contribuição dela para o design brasileiro. Queremos não só prestar uma homenagem a quem tanto nos deu, mas principalmente eternizar o legado de Adriana por meio da nossa arte de tecer”, afirma Francesca Alzati, diretora de identidade da By Kamy.

Kiko Maldonado, um dos convidados, decidiu explorar a amizade de Adriana com o mestre italiano Gaetano Pesce. Diretor de arte da by Kamy Verde, ele criou peças exclusivas a partir de upcycling de sobras e recortes de tapetes da marca. “A tapeçaria reaproveita o passado para ditar o presente e moldar o futuro”, afirma o designer.

E o que seria do novo normal sem uma dose de diversão? Pelo menos é assim que pensam os designers Felipe Bezerra e André Gurgel, criadores da marca Mula Preta. Um dos destaques de seus lançamentos é a mesa Cambito, um mobiliário de xadrez composto por uma mesa e dois assentos feitos em uma única peça. Com traços finos e retilíneos, ela é pintada em faixas nas cores preta e branca que se transformam em quadrados para a concepção do tabuleiro. Segundo eles, o nome do produto se deu pela delicadeza de sua espessura que faz um trocadilho entre cambito (perna fina) e gambito, que é uma jogada do xadrez.

Edição especial. Por esta ser uma edição comemorativa de dez anos, a partir de novembro de 2021 surge na plataforma a DW! Oportunidades, que visa facilitar a busca e compra de produtos de design.

Para garantir a segurança dos visitantes e participantes, todos os expositores foram orientados a seguirem um rígido protocolo de normas sanitárias que incluem, por exemplo, limite de pessoas em locais fechados, utilização de máscaras e disponibilização de álcool em gel para higienização.

No site oficial do festival é possível conferir endereços e horários das exposições. Mas separamos abaixo alguns dos destaques da semana.

O que visitar durante a DW:

Casa da memória

A Impress Decor Brasil, em parceria com a Fahrer Design, promove a mostra “Qual o nosso papel na sua vida?”, que exibirá, de forma conceitual, como os produtos da marca fazem parte do dia a dia das pessoas, convidando os visitantes a refletirem sobre como as suas casas, móveis e designs se convertem em “memorabílias”, carregando consigo uma parte da sua história de vida. A Fahrer aproveita para lançar sua primeira coleção desenhada a três mãos, em parceria dos irmãos Sergio e Jack Fahrer com a arquiteta Heloisa Samaia. Até o dia 7 de outubro, das 10h às 20h. Al. Gabriel Monteiro da Silva, 1753.

Natureza em foco

Os 30 anos da Araucari, empresa sob o comando de Ricardo Afiune com proposta sustentável, é o tema da mostra “A Natureza Do Design”, com curadoria de Joice Joppert Leal, da Objeto Brasil. Serão expostas maquetes, esboços e inspirações do designer Afiune na Casa Conceito, um local compartilhado por arquitetos e designers, que exalta a cultura. Até o dia 9 de outubro, com agendamento prévio (araucariarte@araucariarte. com.br ), das 10h às 18h. R. Atlântica, 224.

Arquitetura do amanhã

Sustentabilidade é também o tema de evento gratuito promovido pelo Imaflora, o Instituto de Manejo e Certificação Florestal e Agrícola, “Arquitetura do Amanhã 2: Construindo Negócios Sustentáveis”. Nele, diversos especialistas do setor discutem as oportunidades que a sustentabilidade pode trazer para a arquitetura e para os negócios da construção civil. Devido a pandemia, o evento será online, pelo Youtube da instituição (youtube.com/Imaflora) no dia 7 de outubro, das 16h às 18h.

Exposição de Felipe Morozini na Estar Móveis Foto: Reprodução/Instagram

“Há Quem Diga que é Verdade”

Em uma experiência imersiva, Felipe Morozini propõe uma reflexão sensível e obrigatória sobre o nosso tempo e o mundo irreal das redes sociais, baseada no Mito da Caverna, criada pelo filósofo grego Platão. A instalação proporciona uma viagem ao interior da caverna, que se abre numa fenda, dentro da loja Estar Móveis. Até o dia 8 de outubro, das 10h às 19h; dia 9 de outubro, das 10h às 16h. Al. Gabriel Monteiro da Silva, 1080.

Sentidos e sentimentos

A FAS Iluminação marca presença com a exposição “AMOR, AMOR”, na qual a marca abandona o status de loja de iluminação e apresenta um novo showroom, totalmente pensado para criar espaços de experiências inesquecíveis. Durante o tour, o visitante poderá contemplar 23 obras assinadas por nomes consagrados, que estão conectados pela originalidade na criação de peças únicas, combinando perfeitamente aspectos como design, tecnologia, estética e funcionalidade. Até o dia 9 de outubro, das 10h às 19h. Al. Gabriel Monteiro da Silva, 413.

Revestimentos que celebram a brasilidade é a proposta da marca Foto: Colormix

Orgulho brasileiro

Brasilidade: Uma utopia necessária é o nome do evento da Colormix deste ano. A ideia é resgatar o sentimento de compartilhamento, de sorrisos e de orgulho por sermos nativo de um País com tanta diversidade. Com direção criativa e arte de Arthur Grangeia, diretor da marca, foi desenvolvido painéis com as técnicas de azulejaria e mosaico, em um trabalho 100% manual produzido pelos artesãos no próprio ateliê. Nos desenhos estão presentes imagens dos Arcos da Lapa, Dom Casmurro e o amor pela sua Capitu, releituras com imagens do Cristo e emoções vindas do que temos de melhor no Brasil. Até o dia 9 de outubro, das 10 às 19h. Al. Gabriel Monteiro da Silva, 1522.

"Tipologia de uma segunda vida"

O Instituto Bardi - Casa de Vidro retoma os eventos presenciais com exposição do designer Rodrigo Silveira. Na ocasião, 12 peças constroem a narrativa que começa no tombamento de uma árvore e termina no objeto produzido, um móvel para sentar-se. É possível visitar o local até o dia 23 de outubro, de qui. a sábado, às 10h, 11h ou 15h. Rua Gen. Almério de Moura, 200.

Material eterno

Entre as muitas matérias-primas utilizadas para decorar a casa, a cerâmica atravessou séculos como uma constante nas casas brasileiras.Para celebrar a evolução do material, Eliane e Decortiles convidaram 10 renomados estúdios de design brasileiros para criarem móveis exclusivos com porcelanatos em grandes formatos das marcas, que serão expostos na mostra Novos Tempos. De seg. a sex., das 9h às 18h. Sáb., das 9h às 13h. Avenida Brasil, 526.

Design + exercícios

A LAB88 decidiu que a DW deste ano poderia ser um pouco mais radical. Por isso promove duas novas formas de conferir as novidades. Uma é pela terra, com a Bike Tour Edição Especial DW! 10 Anos. O visitante poderá andar com bicicletas elétricas, mediante agendamento, em circuito por pontos turísticos e atrações do festival no Distrito Vila Madalena, Pinheiros e Região Oeste. Ao todo são três circuitos por dia em grupos de 10 pessoas saindo às 10h, 13h e 16h, da Rua Aspicuelta, 145. Todas as saídas contam com um guia e serão disponibilizadas bicicletas elétricas, coletes e capacetes para os visitantes.

Para os mais aventureiros, é possível observar a arte a 12 metros de altura. Com uma plataforma elétrica o visitante vai subir aos céus e conseguir ver a arte em uma escala maior no telhado da galeria pintado por Alexandre Orion, além do Beco do Batman e da Vila Madalena vistos pelo alto. Faça o agendamento aqui.

Funcionalidade e estilo

A designer Linda Martins apresenta coleção de mobiliário durante a exposição “Floresça”. Os produtos são voltados para funcionalidade e durabilidade, aliados ao seu design autoral de influência escandinava com sua identidade lúdica, de traços femininos, que representam a marca Studio Linda Martins. Ao todo são 12 peças como sofá, cadeira, chaise longue e escrivaninha. Até o dia 8 de outubro, das 10h às 20h. Mezanino do Hotel Unique, Av. Brigadeiro Luís Antônio, 4700.

“Fatto a Mano”

O casarão Doimo, patrimônio histórico de 1930, abre as portas para o público, após sua revitalização. Quem fizer a visita, poderá conferir a oficina Doimo, que demonstrará parte do processo produtivo dos mobiliários, valorizando o trabalho feito à mão, além do processo de confecção de tapeçaria, apresentado pela marca parceira Decoralle. O passeio também inclui a visita pela casa, que conta com orquidário, jardim, e ambientes interiores com composição do mobiliário pensada para contrastar o contemporâneo com o clássico. Até o dia 10 de outubro, das 10h às 19h. Al. Joaquim Eugênio de Lima, 155.

Inspirados pelo cravo, o artista Marcelo Monreal e o arquiteto Gustavo Paschoalim (vaso) criaram suas obras Foto: Marcelo Bruzzi

Beleza natural

A Urban Arts participa do evento ‘Un fiore, un vaso’, idealizada pelo curador de design Marcelo Lima, que reflete sobre a relação da humanidade com a natureza e sobre ciclo produtivo consciente. Dez arquitetos foram convidados para desenvolverem um vaso totalmente sustentável para diferentes espécies de flores, e outros dez artistas criaram uma obra de arte também inspirada em cada flor. Ao final, as peças serão leiloadas em benefício da instituição Gerando Falcões. Até o dia 10 de outubro. Até o dia 9 de outubro, das 10h às 20h. Dia 10, das 12h às 18h. Al. Gabriel Monteiro da Silva, 1984.

Ornare

Pelo quinto ano consecutivo, a Ornare e a ARCAH, Associação de Resgate à Cidadania por Amor à Humanidade, promovem a mostra “Make Up Your Heart”. A iniciativa reúne 80 artistas, arquitetos e estilistas renomados que emprestam seu talento na elaboração das obras de arte em formato de coração. As peças leiloadas irão arrecadar recursos para programas da ONG junto a população em situação de rua. Durante a semana, a marca também aproveita para lançar sua nova coleção, “Square Round”, que remete a harmonia entre o homem e a natureza.

Para fechar a agenda exclusiva, a marca também traz a Exposição de Design em Miniaturas – Living in Miniature. A instalação é inspirada em móveis de design e brinca com a relatividade das dimensões, oferecendo uma prévia dos novos complementos. Até o dia 20 de outubro, das 10 às 20h. Al. Gabriel Monteiro da Silva, 1101.

O designer italiano Matteo Cibic e sua criação Foto: Florense

Paradise Dreams

A Florense Gabriel abre as portas para o designer italiano Matteo Cibic e suas peças esculturais e surpreendentes com a exposição Paradise Dreams. Matteo que foi eleito Designer do Ano pelo BOOMSPDESIGN, é mestre em trabalhar o luxo “com diversão”. Suas peças alegres e com formas antropomórficas trazem funções híbridas, utilizando-se da indústria, mas sem deixar de lado o trabalho manual. Até o dia 8 de outubro, das 10h às 20h. Dia 9, das 10h às 14h. Al. Gabriel Monteiro da Silva, 690.

Feira na Rosenbaum

Apresentar o design nacional e independente de forma instigante e criativa é o objetivo da Feira na Rosenbaum, com curadoria assinada por Cris Rosenbaum. Nesta edição, a feira cede espaço para homenagear o designer e mestre em marcenaria Morito Ebine, por meio de exposição de mobiliário artesanal contemporâneo produzido em seu ateliê, em Santo Antônio do Pinhal. Já em Pinheiros, no antigo galpão da Galeria Fortes D´Aloia & Gabriel, mais de 50 expositores enchem o espaço com arte, artesanato e design. Até o dia 10 de outubro, das 11h às 20h. R. Fradique Coutinho, 1500.

Palestras online

Neste ano, o online está a todo o vapor com exposições híbridas, talks e palestras. Um dos destaques é a DW! Talks, apresentado pelo Club&Casa Design no Grande ABC e que conta com a presença de importantes arquitetos, designers, influenciadores e criadores de conteúdos do setor. Já os fundadores da Casa Mollde + Conteúdo_, conversam com grandes nomes do setor como, Michel Lott, Astrid Fontenelle e André Marcolino. Para participar, é preciso fazer o agendamento pelo link.

Exposição Respiro, da Sierra Móveis Foto: Arquivo Pessoal

Respiro

A Sierra Móveis Gabriel traz a intervenção Respiro, que fala sobre o equilíbrio entre máquina e homem, tecnologia e natureza, guiado por um caminho sensorial que busca traçar o elo de coexistência entre ambos. Idealizada pela Gisele Leal, diretora da Sierra Gabriel, e assinada pelo artista plástico Jean Labanca, a instalação tem como destaque um coração feito de musgo natural que pulsa mecanicamente. Para contribuir com a atmosfera sensorial, caixas de som de alta performance trazem o som de natureza e do pulsar de um coração para a loja. Até o dia 8 de outubro, das 20 às 19. No dia 9, das 10 às 16h.

Arte urbana

A 2121.design + Vitra e a Espaço Plexi promovem um festival de cultura, por meio da exposição artística de Danilo Cunha e R.Trompaz. Fazendo um convite à reflexão sobre as questões sociopolíticas que emergiram nas periferias dos grandes centros urbanos no período pandêmico, eles fizeram uma intervenção em dois exemplares de cadeiras Tip Ton, com design de Edward Barber e Jay Osgerby. Os novos modelos serão sorteados no Instagram das marcas no dia 9. A exposição fica aberta até o dia 24 de novembro na Galeria Plexi ( R. Patizal, 76).

Carbono zero

Como um manifesto, a vitrine da Breton terá cenografia com predominância de tons claros e produtos da fábrica - como os rolos de papéis de seda que servirão como base para apoio - para apresentar o projeto Transform.Ação, que reúne diversas ações no segmento de sustentabilidade e também os lançamentos da marca assinados pela estilista Gloria Coelho. Al. Gabriel Monteiro da Silva, 820.