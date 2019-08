Design Week: Confira os destaques da mostra 'Modernos e Eternos'

Ambiente de Roberto Cimino - Nelson Amorim & Arquitetos homenageia Wesley Duke Lee (1931-2010) Foto: Beto Riginik

O Mosteiro de São Bento, no centro de São Paulo, abriu suas portas para uma ocupação inusitada. Em sua sexta edição, e pela primeira vez realizada em um imóvel tombado, a mostra Modernos e Eternos ocupa, até o dia 25 de agosto, nada menos do que 1.135 m² do secular edifício. Com curadoria de Sergio Zobaran, o evento tem como principal característica investir na fórmula Mix and Match, que mistura o antigo e o novo.

Por se tratar de um patrimônio cultural, no entanto, a estrutura original do prédio não recebeu nenhum tipo de intervenção. Apenas a ocupação temporária de algumas de suas áreas comuns, que foram transformadas em ambientes residenciais por grandes nomes da arquitetura e do design de interiores nacionais.

Além de poder visitar as diferentes ambientações e ter palestras sobre decoração, design e arte, o visitante também tem a possibilidade de comprar todos os produtos expostos até o encerramento do evento. Você pode conferir a programação completa no Instagram: @modernoseternossp

Veja alguns destaques da mostra: