Design rústico

A madeira que viraria carvão nos fornos de cerâmica ganha outro destino nas mãos de artesãos em Teresina. Em tornos rústicos, eles transformam pedaços de tronco em vasos, mesas e bancos que também expressam a preocupação com o design. "Os artesãos dominavam a técnica, só usamos uma nova linguagem na produção das peças", conta a arquiteta Ana Márcia Moura, que há três anos criou a marca Polycarpo.

Ela teve a ideia de produzir essas peças quando passou a prestar consultoria de desenvolvimento de produtos para artesãos do Nordeste ligados à ONG Artesanato Solidário. Percebeu que os fabricantes de tradicionais gamelas e pilões de Teresina corriam o risco de perder seu ofício porque não havia mais consumidores interessados em seus produtos. A arquiteta então reuniu os artesãos e mostrou-lhes o tipo de objeto que daria certo: peças com mais de uma possibilidade de uso, de estilo artesanal e rigor no acabamento.

Além da forma circular do trabalho no torno, o que dita a produção é a disponibilidade da matéria-prima. O tamanho do tronco obtido em áreas de remanejo florestal define a peça. Assim, muitas são feitas com encaixes, como os vasos grandes, que chegam a medir 1,15 m, e as bases de mesa. O tipo de madeira nunca é o mesmo - pode ser piquiá, sucupira, castanheira.

Mostrando evolução no modo de apresentar as peças, o grupo usa a técnica de entalhe dos ?santeiros? do Piauí - depois de pronta, a peça é tingida e entalhada, ganhando riscos bem rústicos ou pontinhos que lembram o padrão de uma galinha d'angola.

A produção é pequena e a venda feita apenas por e-mail. Feiras de decoração são o principal meio de divulgação da marca - a última foi a Paralela Gift, em São Paulo, no início do mês. "Nosso trabalho encanta arquitetos e designers", diz Ana Márcia. Em um desses eventos, aliás, a Polycarpo conseguiu uma bela vitrine: o Hotel Santa Teresa, no Rio, que usa suas peças na decoração dos ambientes.