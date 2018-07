Design em versão mulher

Até há bem pouco, retomar a questão do decorativo aplicado a produtos industrializados era assunto que provocava arrepios - ou manifesta desconfiança - nos círculos mais puristas do design italiano. Ironias do destino à parte, coube a Patricia Urquiola, espanhola de Oviedo, a missão de recolocar o assunto no centro das discussões da "masculina" capital do design, Milão. O que, convenhamos, não é pouca coisa. Fiel discípula do mestre italiano Achille Castiglioni, Patricia tem se notabilizado, na última década, por uma leitura emotiva do design, ligada sobretudo à natureza sensorial dos objetos. Dona de um desenho rigoroso, que evoca o essencial, ela sabe incorporar algo de feminino às criações - não na forma de redundâncias decorativas, mas sim de soluções mais abordáveis, afáveis. E, nem por isso, menos pertinentes. "Com Castiglioni aprendi que é preciso se aproximar de todas as coisas. Que é preciso saber ver", afirma uma Urquiola recém-chegada de mais um giro pelo mundo - dessa vez, 50 horas de vôo a partir de Pequim, onde proferiu a palestra Donkey Skin ("Pele de Asno"), um destaque do 6º Fórum Internacional de Arquitetura e Construção. "Ele cultivava uma curiosidade quase infantil por tudo. Olhava as coisas a fundo, sem preconceito", lembra Patricia, enaltecendo a atitude do arquiteto italiano que busca perseguir em seu trabalho. Sobretudo no que toca o desenho das superfícies (ou "pele", como prefere chamar) - hoje, seu principal foco de pesquisa. Especificamente, a idéia de libertar o objeto de sua bidimensionalidade e invadir os domínios da escultura - mais rica, complexa e, por natureza, ornamental. Segundo ela, as características dos materiais empregados hoje na indústria viabilizam a produção de objetos menos banais e mais inquietantes. Uma oportunidade que não deve ser desperdiçada pelos designers. Como exemplo, Patricia cita a T-Table, mesa desenhada para a Kartell, em policarbonato cristal, com tampo decorado por um intricado - e algo primitivo - jogo de cheios e vazios. Um produto que aproxima o industrializado do universo do artesanato. "Me interessa, por vezes, distanciar da indústria e colher subsídios na pesquisa artesanal. O alvo, no entanto, continua o mesmo: não acredito que o destino de meu trabalho deva ser a galeria, mas sim o grande mercado", diz, sempre pragmática. "Adoro fazer modelos. É uma forma de materializar idéias, tirá-las do discurso e não deixar que se dissipem." A respeito da artista espanhola, a crítica Cristina Morozzi comentou: "Patricia se permite transitar por um vasto universo de referências, mas sem perder de vista o sentido de síntese, típico da escola milanesa na qual se formou". Foi realmente em Milão que a designer se graduou em arquitetura no Instituto Politécnico (1989), e nela vive e trabalha. Inspiração em jóias "Após atuar como professora-assistente de Castiglioni, no Politécnico, passei a comandar o departamento de desenvolvimento de produtos da De Padova. Lá, assinei meu primeiro projeto, a poltrona Flower, em parceria com Vico Magistretti", relembra. Referencial na trajetória da arquiteta, a passagem pelo escritório de Piero Lissoni, onde assumiu a coordenação de design, de 1996 até 2000, assinala o primeiro contato com os universos da arquitetura e dos interiores. Com uma lista extensa de clientes (Moroso, Agape, Alessi, B&B Itália, De Padova, Driade, Foscarini, Kartell, MDF e Molteni, entre outros) e uma agenda repleta para a próxima Semana do Design de Milão, Patricia evita antecipar lançamentos. Fala com disposição sobre design, mas procura não se ater à teoria: é nos detalhes que ela chega ao cerne das questões. Caso, por exemplo, da Caboche, luminária desenhada para a Foscarini: um rico pendente, com cúpula de esferas de metacrilato (espécie de acrílico), cuja forma foi diretamente derivada de um de seus braceletes. "Os executivos da empresa não acreditaram quando eu o tirei do braço e disse, ?quero isso?!", diverte-se. Reação também experimentada com a Bague, dessa vez inspirada em um de seus anéis. "Aprendi com outro mestre, Bruno Munari, que de coisa nasce coisa".