Design em destaque

O mais aguardado encontro internacional de design e decoração começa na quarta-feira e vai até o dia 27. A Fiera Milano, em seus futurísticos pavilhões, projetados pelo arquiteto Massimiliano Fuksas, hospeda a 48ª edição do Salão do Móvel, que este ano será complementado pela Euroluce, mostra bienal de iluminação, e pelo Salão Satélite, que contempla a produção de jovens designers de todo o mundo.

Cercado de expectativas, o salão de 2009 promete surpresas - de um lado, a criatividade dos profissionais a serviço de soluções viáveis para um mercado em crise; de outro, como passaporte para um mundo de sonhos e extravagâncias. "Duas reações que prenunciam um salão cheio de ideias", diz Manlio Armellini, CEO do Cosmit, organizador do evento.

Plataforma de negócios para os empresários. Centro de atualização para os profissionais do design. O acontecimento mais aguardado do ano para a comunidade local. São múltiplas as formas de se vivenciar o salão. Mas o fato é que o que se discute por lá acaba se constituindo em uma espécie de senha para se desvendar os rumos do desenho, da casa, do estilo.

Cada vez mais integrado ao mercado internacional, o Brasil se faz presente. No ano passado, a Semana de Design recebeu cerca de 3 mil visitantes brasileiros, entre designers, arquitetos, expositores, jornalistas e compradores, um público exigente e ávido por conferir, além dos 3 mil expositores da mostra oficial, as centenas de eventos e exposições por toda a cidade. O já popular circuito fuori saloni.

Contemplando lançamentos em diversas áreas, é em Milão que novas cores, materiais e tecnologias são testados e aprovados. Tudo o que vai ser moda no universo da casa passa por lá.

Sintonizado com os movimentos do setor - e pensando no público brasileiro que não vai à feira -, o Casa& está de malas prontas. Além da cobertura exclusiva, a partir de terça-feira o leitor pode conferir, online, as tendências apresentadas em Milão.

Sob o comando do arquiteto, jornalista e colunista do Casa& Marcelo Lima, o Portal Estadão estreia um blog (www.estadao.com.br/e/m3) que vai apresentar Milão sob o prisma da Semana de Design: um painel com os lançamentos, eventos e personagens mais importantes desta temporada.