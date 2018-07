Design com um olhar moderno

Mesa de apoio Cônica Foto: Luciano Santelli

Já nas primeiras palavras, é possível perceber que Luciano Santelli é verdadeiramente fascinado por seu ofício.“O design conquista as pessoas a partir de uma sensação que elas ainda não conhecem. É a ligação afetiva o elo que aproxima o designer do seu cliente”, reflete.

Graduado em Desenho Industrial pelo Instituto Mackenzie, Santelli atualmente figura entre os nomes do design autoral brasileiro que começam a se destacar em feiras e mostras fora do território nacional. Entre os eventos nos quais teve oportunidade de expor seu trabalho este ano está o World Design Summit, que aconteceu em Montreal, onde ele exibiu quatro peças de sua autoria: a poltrona Aleta e as mesas Cônica, Petra e Trapézio. Santelli começou sua carreira atuando na área de tecnologia da Philips do Brasil. A partir de então, passou por outros escritórios que atendiam à indústria de eletrodomésticos e também pela Bulova do Brasil, especializada no design de relógios.

O designer Luciano Santelli, criador da coleção Foto: GLAUCIA MACHADO

Na mesma época, começou a produzir pequenas peças de decoração que eram fornecidas para lojas de design assinado e desenvolveu alguns produtos para Tok&Stok, entre eles o relógio Horabolas, uma das peças que mais marcou sua trajetória.

Foi o mobiliário, porém, a mola propulsora que o levou ao trabalho autoral. “Com suas retas e curvas, minha maior influência, de fato, é a escola modernista. Ela traz referências até mesmo inconscientes para nós brasileiros, apesar de alguns a considerarem um pouco fria”, pondera o designer. “Por isso, tento sempre mesclá-la com um dado mais contemporâneo, um material, um detalhe acolhedor, mais ligado ao afetivo. É quando o vínculo acaba sendo criado”, pontua.