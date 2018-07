Design com geometria marcante

Felipe de Lucca com um de seus tampos feitos com ripas de madeira Foto: Divulgação

Formado em Gestão Ambiental pela Universidade de São Paulo (USP), Felipe de Lucca encontrou na marcenaria uma forma de se relacionar com a natureza. Durante a graduação, trabalhou com agricultura alternativa e planos de manejo de parques naturais e praças públicas.

Mas foi no curso de marcenaria de quatro anos que fez no Ateliê da Madeira que sentiu que criar objetos com resíduos seria sua contribuição dele para o que acredita ser uma realidade mais sustentável e harmoniosa. “Queria autonomia para construir coisas e criar espaços, e vi na marcenaria uma ferramenta para fazer do resíduo um recurso, por exemplo, transformando madeira descartada em bancos de praças públicas”, comenta.

A primeira peça de mobiliário para casa foi um criado-mudo de cedro-rosa e teca, montado apenas por encaixes. Era o primeiro passo para uma carreira que se direciona cada vez mais para o mobiliário doméstico e formas fora do que considera “comerciais demais”, com cortes chanfrados, pés inclinados e geometria marcante. “Essas formas me agradam pelo movimento, harmonia e simetria. Quando construo uma peça, algo dentro de mim sempre quer dar movimento à forma.”

Bom exemplo de seu estilo são os tampos feitos com finas ripas de madeira coladas sobre uma chapa de compensado. “O mais legal desses desenhos é que com pouca madeira o marceneiro consegue produzir uma peça grande, para ser usada em aparadores, quadros, frentes de gavetas”, diz Felipe, que trabalha na Marcenaria Marcenetto, produzindo móveis sob medida. “Consegui levar muito do meu estilo para a marcenaria, em peças com geometria mais marcante que foram bem aceitas. E segue comigo o apreço pela forma do primeiro criado-mudo que eu fiz.”