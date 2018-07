Design à paulista

No ritmo das grandes capitais, São Paulo hospeda, de quinta-feira até o próximo domingo, a terceira edição de seu Design Weekend (DW), que vem cheio de novidades. Para facilitar a visitação às centenas de eventos em cartaz, a semana de design conta agora com três circuitos: Gabriel, Paulista-Jardins e Vila Madalena. Mas as atrações se espalham por toda a cidade.

É vasta, por exemplo, a agenda de palestras abertas na sede Álvaro Alvim do Centro Universitário Belas Artes. Mesas redondas acontecem também no hotel Pullman da Vila Olímpia, que hospeda o primeiro evento oficial do Movimento Y, grupo integrado pelo designer Hugo Sigaud (mais informações abaixo) que visa inserir jovens profissionais no circuito comercial de design.

Dois tradicionais endereços da cidade recebem mostras especiais. O Museu da Casa Brasileira hospeda O Resgate da Natureza, de Hugo França, enquanto a Casa Eletrolux, a Project Brazil, com curadoria de Waldick Jatobá, em parceria com estúdios italianos. Na Praça Victor Civita, em Pinheiros, o lançamento do livro e da exposição Atemporalidade do Desenho, do designer Jader Almeida, será aberta ao público.

É grande também a agitação nos shoppings. O Cidade Jardim recebe a versão pop up da mostra Made, também sob coordenação de Jatobá. O Lar Center realiza a ação o Design que Transforma, com a participação de Fabio Galeazzo, que vai repaginar móveis abandonados recolhidos na zona norte. No D&D, o Boomspdesign coordena um fórum de debates e apresenta exposição em homenagem ao designer carioca Zanini de Zanine.

As tradicionais feiras dedicadas à decoração – Craft Design, no Shopping Frei Caneca; Abup, na Casa Verde; e Paralela Gift, na Casa Petra – entram também em ritmo de DW. A primeira, apresentando a mostra Promenade, um passeio pelo Design Holandês. Nas outras duas, o destaque são as novas coleções produzidas pelos elencos fixos das feiras.

“Somos apontados hoje, dentro e fora do Brasil, como uma das mais importantes semanas temáticas do mundo”, comemora Lauro Andrade, CEO do DW. Portanto, a hora é de montar seu roteiro (confira nossas apostas abaixo), calçar sapatos confortáveis e entrar nessa festa. É tempo de celebrar o design.

Mais um cofundador do The Pirate Bay deixa a prisão Fredik Neij é o segundo dos três fundadores condenados a deixar a prisão na Suécia REUTERS Os fundadores Fredik Neij, à esquerda; ao lado de Gottfrid Svartholm (ainda preso) e Peter Sunde Os fundadores Fredik Neij, à esquerda; ao lado de Gottfrid Svartholm (ainda preso) e Peter Sunde Mais um dos membros fundadores do The Pirate Bay concluiu sua pena na prisão e se encontra em liberdade. Fredik Neij foi detido em novembro do ano passado por autoridades na Tailândia e transferido para a Suécia, onde foi mantido preso, em Skänninge.

O programador de 37 anos cumpriu dois terços da sentença e foi libertado. Fredik Neij tem esposa e filhos em Laos, país do sudeste asiático, para onde deve retornar. Neij foi condenado em 2012 após anos de briga judicial acusado de desrespeito à lei de direitos de propriedade intelectual, ao lado de Gottfrid Svartholm Warg e Peter Sunde, também fundadores do site. Warg obteve a condenação mais longa, de três anos e meio. Peter Sunde, preso no ano passado, foi libertado em novembro e veio ao Brasil em abril para um evento sobre criptografia e privacidade. Ao site TorrentFreak, um membro da família de Neij enviou fotos do operador do Pirate Bay. REPRODUÇÃO/TORRENTFREAK/ARQUIVO PESSOAL Saga Um documentário lançado em 2013 conta a história dos fundadores do site de torrent (tipo de arquivo que transfere conteúdo entre duas partes, origem e destino, através do protocolo BitTorrent) mais popular da história, usado para download de filmes, músicas e softwares, normalmente protegidos por direitos autorais. A saga de Gottfrid Svartholm, Fredrik Neij and Peter Sunde, dirigida por Simon Klose, conta com muita tensão em tribunais, brigas, esconderijos e piadinhas. No pano de fundo, a crença de que a cultura deve ser compartilhada e acessível.

