Desenho que conta histórias

Designer Nina Coimbra Foto: Divulgação

A designer Nina Coimbra, de 30 anos, começou a trabalhar com design de móveis em 2011, tocando sua própria marca, a Dfeito. Formada em artes plásticas pela Universidade do Estado de Nova York, encontrou em Brasília sua maior fonte de inspiração: os desenhos geométricos assinados por Athos Bulcão em azulejos que se espalham pela cidade. Apaixonada por cores, não gosta de pensar em tendências e acredita que casa boa é aquela que expressa a essência do morador – e, para isso, é preciso abandonar velhos padrões. “As pessoas querem se expressar por meio de seus objetos, querem mostrar sua individualidade. Acredito que é por isso que o mercado está num ótimo momento para jovens designers, estamos tendo liberdade para ousar e contar histórias através de estampas e objetos.” Sua coleção, inspirada na última viagem que fez para a África, reveste cadeiras e poltronas à venda no site da Dfeito.