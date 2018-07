Desejo satisfeito

A planta original deste apartamento construído em 1974, na Vila Nova Conceição, era segmentada demais para os planos de seu atual proprietário. A ideia dele era ter um espaço amplo, sem divisões entre a cozinha e o estar. E, o mais importante, que fosse bem iluminado.

Na formatação antiga, que contemplava sala e cozinha apertadas, três dormitórios e dois banheiros, a luz que vinha das janelas não se espalhava pelos ambientes de forma adequada. A solução então foi começar uma obra para reformular os espaços e resolver outro problema do imóvel, a falta de ventilação. “Ele queria aproveitar a área do apartamento e deixar o máximo de espaço possível. O apartamento tem 96 m² e não parecia, de tantas paredes que estavam pelo caminho. Recriamos essa amplitude e abrimos o lugar”, diz Aiê Tombalato, arquiteta que tocou o projeto.

Depois de reformado, o apartamento conta agora com uma suíte, sala e cozinha integradas, e um espaço que serve de escritório, mas que pode vir a tomar outra forma no futuro. “Como o proprietário é jovem, separamos esse espaço, que hoje abriga o móvel do computador e uma prateleira com livros, para que no futuro ele possa fazer outra suíte”, explica Aiê.

Como o apartamento já havia passado por intervenções algumas vezes por antigos moradores, não era mais possível identificar quais revestimentos eram originais no imóvel, exceto o piso de parquet de madeira que havia sido mantido na área dos quartos. Mesmo assim, preservar ao máximo os materiais originais também estava nos planos da arquiteta. “Conservamos e restauramos o piso de madeira onde era necessário e estendemos a aplicação dele para a sala toda. Nas áreas molhadas, aplicamos um revestimento cimentício”, comenta. No box, para criar unidade no ambiente, a arquiteta usou porcelanatos que imitam cimento queimado.

Na área do living, a bancada da cozinha foi construída com concreto, e depois de pronta recebeu tratamento de verniz impermeabilizante. Os pilares e as vigas do estar foram descascados, já que a ideia era criar um ambiente mais despojado e descontraído. “Ainda assim, depois de descascar os pilares optamos por uniformizar a textura do concreto. Nossa intenção era conseguir uma aparência mais uniforme.”

Um dos pontos altos da decoração do living foi descascar a parede principal, deixando à mostra os tijolos originais. Mas, logo se percebeu, nem todos eles estavam em boas condições. Alguns foram perfurados pelos antigos moradores e outros substituídos por placas de concreto. Mesmo assim, o desejo de contar com uma parede descascada continuou de pé. “Revestimos a parede com peças de demolição, o que trouxe o efeito que buscávamos.”

Na decoração, elaborada com poucos móveis, peças descontraídas completam os planos de criar um ambiente informal. “A luz, tão almejada pelo morador, agora consegue se espalhar por todos os cantos do apartamento”.