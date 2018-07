Desejo de calor

O 22º Prêmio Deca foi realizado no no Villa Jockey, em São Paulo. Foram mais de 1700 projetos inscritos Foto: Rafael Renzo

Ter um banheiro e uma cozinha impecáveis é um sonho de praticamente todo mundo. Apresentando diversos projetos dignos da distinção, a Deca anunciou os vencedores das seis categorias da 22ª edição da sua premiação anual. Neste ano, a novidade ficou por conta da inclusão do espaço Cozinha entre os concorrentes.

Para Raul Penteado, diretor-geral da Deca, a inclusão desta nova categoria aconteceu pela maior integração do ambiente com o resto da casa. “Cada vez menos existem paredes entre os ambientes, e a cozinha não fica de fora”, comenta. “O que mais me chamou a atenção nesta edição foi a grande quantidade de cores. Além da preocupação em imprimir uma atmosfera mais quente, mais envolvente à decoração.”

Daniel Mangabeira foi o vencedor na categoria Banheiro Residencial Foto: JOANA FRANÇA

O grande vencedor da noite foi o paulistano Rodrigo Fagá Rocha, que vive e trabalha em Maceió. Além do prêmio de melhor projeto na categoria Banheiro Mostra, ele levou a cereja do bolo da festa: um cobiçado carro, sorteado entre todos os premiados nas categorias nacionais. “Fico feliz em representar o Nordeste. Esse prêmio tem muita visibilidade e vai abrir portas para mim. O carro foi uma grata surpresa, coroou uma noite de êxitos”, comemora.

Na categoria Cozinha Residencial, o vencedor foi o arquiteto Nildo José Foto: NILDO JOSÉ

Já a categoria Cozinha premiou o arquiteto Nildo José, autor do melhor projeto de Cozinha Residencial. Com 29 anos, o baiano acredita que o troféu demonstra que, apesar de jovem, está indo pelo caminho certo. “O prêmio Deca é um marco na carreira de muita gente. Estava tenso, dá uma sensação de alívio. Agora, é preciso fazer ainda melhor”, completa.

Todos os vencedores do 22º Prêmio Deca, realizado em São Paulo Foto: Rafael Renzo

Ainda na categoria Cozinha, a Yamagata Arquitetura venceu em Mostra e Outras. Já no Banheiro, a Bloco Arquitetos, na categoria Residencial, o Estúdio Penha, na Comercial, e Leo Romano e Casa Opus Areião, na Construtora, também saíram vencedores. Os contemplados de todas as categorias foram premiados com uma viagem ao Salão do Móvel de Milão.