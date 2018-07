Após transformação, corredor do Jockey vira reservatório com 70 mil litros de água

Hall de entrada foi ambientado para visitante contemplar cascata em cadeiras e sofás desenhados por Osvaldo Tenório. Foto: Zeca Wittner/Estadão

Eleito como o melhor Espaço Alternativo da mostra, a Cisterna da Deca transformou a galeria original do Jockey Club de São Paulo em um depósito de 70 mil litros de água. “Eu quis fazer uma reflexão sobre o uso consciente da água, além de destacar a natureza e a sustentabilidade”, argumenta Tenório. “Assim, criei um espaço para contemplar e valorizar a água.”

Logo no hall de entrada, a água escorre por uma grande parede de granito bruto e chega até o espelho d’água, fazendo uma alusão ao ciclo hídrico. Para tanto, os visitantes têm espaço para observar esse movimento. Cadeiras, sofás e luminárias desenhadas pelo arquiteto imprimem serenidade ao ambiente.

Na área externa, rampas metálicas circundam a cisterna, o que proporciona uma vista exuberante das instalações do entorno. No final do caminho, há um encontro das rampas laterais com uma sala de banho inspirada, também pela natureza. Para compor o espaço, Tenório criou uma linha exclusiva de metais e uma cuba. “A Cisterna da Basílica, na Turquia, foi a minha grande referência”, conta ele.