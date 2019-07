Deixe os ambientes da sua casa mais ‘instagramáveis’

Cores e texturas são alguns dos recursos mais usados para criar interesse no espaço. Segundo a designer de interiores Ozora Onuki, vale abusar das estampas ou qualquer tipo de material interessante. “Não tenha medo de criar um design atrevido! Quando o espaço captura o olhar do usuário, ele também se torna o destaque de um clique da câmera do celular”, afirma

Foto: Christian Michele Michelsanti/Saint Michel Studio