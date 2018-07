Decoração funcional e conceitual

Um dos grandes momentos da mostra, o estúdio criado pela norte-americana Suchi Redley, com parede pintada em degradê Foto: Marcelo Lima

Casacor faz da sua estreia nos Estados Unidos a oportunidade de colocar em confronto duas formas de conceber a decoração: uma mais cenográfica, voltada para uma abordagem mais conceitual dos espaços, e outra mais funcional, direcionada para o conforto e a sensação de acolhimento.

Representando o primeiro grupo, sete escritórios de design de interiores baseados em Miami e em outros países latino americanos apresentam ambientes que remetem diretamente a galerias de arte quando não a verdadeiras instalações. Do outro lado do espectro, os profissionais brasileiros convidados fizeram de seus espaços transcrições fiéis de seus estilos individuais.

Em cartaz até o dia 18 deste mês, no Brickell City Centre, complexo comercial e residencial no centro de Miami, a Casacor apresenta cerca de 20 ambientes. Distribuídos em 3 penthouses, do 22º andar do edifício Rise, que juntas somam cerca de 2 mil m².

Conheça alguns dos destaques da mostra e não deixe de conferir dia 17 a cobertura completa do evento no nosso especial Miami.