Decoração de Páscoa: 5 dicas para montar a mesa ideal

Cores vibrantes e símbolos da data devem fazer parte da composição das mesas de Páscoa Foto: André Conti/Divulgação

Apostar em cores e objetos de decoração que flertam com o lúdico — de acordo com Amelinha Amaro, especialista em mesas decoradas, essas são as duas principais dicas para quem deseja montar uma mesa festiva elegante, divertida e charmosa para a Páscoa. “Apesar de ser uma comemoração com mensagem cristã profunda, a Páscoa também tem muito a ver com as memórias afetivas da infância”, explica. “Por isso, a decoração de Páscoa deve representar muito bem esses dois lados”.

Para ajudar você nesta empreitada, separamos 5 dicas de Amelinha para ajudar a compor a mesa de Páscoa ideal. Confira:

Invista em cores

“A Páscoa é uma época muito colorida”, explica Amelinha. “Por isso, é essencial que a decoração aposte em alguma cor, mesmo que ela seja monocromática”.

Para a especialista, as cores mais indicadas são aquelas que remetem aos principais símbolos pascais, como o verde e laranja da cenoura e o branco e vermelho do coelho. Além delas, o verde, que lembra a natureza, também pode compor a ambientação.

Para completar a decoração de Páscoa para mesa, toalhas com estampas lúdicas ou que usam e abusam do xadrez e das bolinhas também são uma boa pedida para a ceia. Combinadas à outros elementos decorativos, elas contribuem para dar o tom alegre da celebração.

Capriche nos enfeites de Páscoa

Acessórios temáticos, sejam eles adquiridos em lojas ou feitos em casa, também não podem faltar. Símbolos da Páscoa devem estar presentes na decoração: pão e vinho, por exemplo, são interessantes para quem quer transmitir a mensagem católica da celebração; chocolate e coelhos, por outro lado, são ideais para quem aposta no lado festivo da data.

Compor arranjos de Páscoa é sempre uma boa ideia, mas Amelinha alerta para um cuidado que deve ser tomado: “A ideia da Páscoa é que os convidados se juntem à mesa; por isso, arranjos centrais altos devem ser evitados, uma vez que eles dificultam a comunicação entre as pessoas”.

Determine o estilo da celebração

De acordo com Amelinha, o tom da decoração deve ser guiado por dois fatores: o tipo de celebração pretendida e o estilo dos convidados que serão recebidos.

Comemorações mais requintadas, por exemplo, podem ter decoração mais discreta e contar com utensílios de porcelana, talheres de prata e copos de cristal. Ceias mais festivas podem apostar no colorido e em louças de cerâmica e vidro.

Pense nas crianças

Se a festa contará com a presença de crianças, isso também deverá ser levado em consideração. “Você deve se perguntar quantas crianças estarão na festa, qual é a sua relação com essas crianças, se você quer que elas se sentem à mesa junto com os adultos ou não...todos esses fatores influenciam na decoração”, explica Amelinha. “Se a festa contará com a presença de muitas crianças, é melhor evitar a hiper sofisticação”.

Como fazer uma decoração de Páscoa?

Se você está procurando por ideias de decoração de Páscoa “faça você mesmo”, temos uma boa notícia: de acordo com Amelinha, é possível, sim, criar uma boa decoração de Páscoa simples e barata. “Existem muitas opções de acessórios, arranjos simples...tudo depende da sua criatividade”, afirma.

Confira algumas ideias de Amelinha para uma decoração de Páscoa DIY:

1. Usar vasos de flores e plantas já existentes em casa para compor a decoração da mesa;

2. Criar arranjos simples utilizando itens encontrados em hortas ou feiras, como cenouras, alecrim e salsão;

3. Esvaziar ovos de galinha, pintá-los e pendurá-los em um arranjo feito com galhos secos;

4. Reunir garrafas de vidro coloridas (verdes e brancas, por exemplo) e de diferentes tamanhos;

5. Compor a mesa com diversos coelhos, sejam de pelúcia, dobradura ou pintados em itens como copos e guardanapos, entre outras opções;

6. Colocar pão e vinho em um ponto da mesa para remeter ao significado religioso da celebração;

7. Espalhar chocolate, preferencialmente temático (em forma de ovinhos, coelhinhos, etc) pela mesa. Se você quer garantir chocolates que vão fazer sucesso, aproveite para conferir o ranking dos melhores ovos de Páscoa de 2018 eleitos pelo Estadão.

Veja algumas ideias de decoração de Páscoa para mesa e inspire-se:

