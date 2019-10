Decoração de Halloween: dicas para produzir a casa toda

Fantasminhas, caveiras e bruxas: objetos decorativos são partes importantes na hora de decorar a casa para o Halloween Foto: Pinterest/Eu Decoro

No dia 31 deste mês será comemorado o já tradicional entre nós Halloween, também conhecido como o Dia das Bruxas. Para já ir se inspirando, confira dicas para decorar diversos ambientes.

Sobreposição dos objetos

Para exibir a decoração da festa logo de cara, enfeite a porta com algumas abóboras Foto: Pinterest/ Kourtni Leigh

O Halloween pede por excesso. Suas cores contrastantes e seu clima sombrio exige que uma decoração mais densa. Por isso, é interessante misturar enfeites de diferentes formas para decorar o ambiente. É interessante, por exemplo, sobrepor abóboras decorativas ao redor da porta, já que será o local que vai receber os visitantes. Outra ideia bacana é a sobreposição de tapetes, um listrado e outro fazendo alusão à data (Bruxas, por favor).

Abuse das cores laranja e preto

Uma colcha laranja e algumas almofadas pretas já transformam o quarto para o Dia das Bruxas Foto: Pinterest/Moercar

As cores oficiais do Halloween são preto, roxo e laranja. No entanto, para não sobrecarregar demais os ambientes, é interessante usar o branco para suavizar. Como nesta cama que recebeu almofadas e colchas coloridas. Além de objetos decorativos na prateleira que ajudam a criar o clima.

Choque de tons

Uma sala à carater para receber os amigos no dia do Halloween Foto: Pinterest/Natalie Hollings Worth

Caso você tenha um sofá escuro, experimente contrapor objetos laranjas para criar o clima. Caso não tenha, pode espalhar almofadas escuras - em tons roxos ou pretos - para preencher o espaço. Se quiser caprichar ainda mais na decoração, é possível colocar uma capa no sofá. Tudo vai depender da sua criatividade.

Luzes piscantes

Com uma cartolina preta e luzes piscantes, a escada é transformada Foto: Pinterest/ Trende Decor

As luzinhas de Natal também podem ser usadas na decoração de Halloween. Sobre o corrimão da escada ou na parede de algum ambiente. Em algumas lojas já é possível encontrar luzes em formato de fantasmas ou caveirinhas. Para complementar a decoração, experimente fixar morcegos de cartolinas nas paredes ao redor.

Fantasminha mordomo

Nem toda decoração de Halloween é assustadora. Um simpático fantasminha pode facilmente garantir o clima da festa Foto: Pinterest/ Chalk Talk

Para também entrar no clima no lavabo, que tal um fantasminha simpático para dividir espaço com alguns itens de higiene pessoal disponibilizado para as visitas? Junto com ele, é possível também ter um quadrinho decorativo com o tema. Outra ideia é utilizar toalhas laranjas ou pretas para colocar no ambiente.

Estampas típicas

Na hora do jantar, é interessante usar uma boa toalha de mesa laranja ou preta e pratos escuros para servir Foto: Pinterest/ Tabletop Decoration

Como todas as outras, uma boa festa de Halloween não é nada sem uma boa apresentação da comida. Por isso, para receber bem os convidados no Dia das Bruxas, enfeite sua mesa com talhes e pratos estilizados. Para isso basta criar uma mistura de cores, ou ainda, personalizar com objetos decorativos. Como no caso deste copo que traz uma arranha de plástico colada no vidro. Já para a toalha, opte por modelos lisos nas cores típicas, listradas ou ainda xadrez.

Letras assustadoras

Até os clássicos pretos e brancos podem enfeitar os ambientes para a festa Foto: Pinterest/Maritza J Rucker

Para se inspirar na hora de preparar os pratos para receber os amigos, enfeite também a cozinha. Para tanto, que tal colar palavras ou expressões associadas à festa, tais como bruxa, doces ou travessuras, "boo", nas cerâmicas da parede? Para dar um ar ainda mais assustador, experimente usar adesivos com letras maíusculas.

Decoração discreta

Um cantinho do ambiente que esteja bem enfeitado, já faz toda a diferença Foto: Pinterest/Art My Ideas

Se depois de todas estas dicas você ainda preferir uma decoração mais discreta, pense em decorar um dos cantinho da sala. Vale encher o carrinho de chá de enfeites coloridos. Ou trabalhar com com almofadas, quadros decorativos, palha em vasos e, abóboras de plástico. Dê asas á sua imaginação e boa festa!