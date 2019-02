Decoração de apartamento em Osasco priorizou atmosfera urbana e exclusiva

Ajuste na planta permitiu explorar melhor o espaço do living e da sala de jantar. Projeto criou área de circulação maior ao mudar o layout dos ambientes Foto: Manu Oristanio

Ao receber as chaves do apartamento de 108 m², localizado em Osasco, os proprietários delegaram a arquiteta Barbara Dundes a missão de transformar o espaço em um lar contemporâneo, funcional e que, principalmente, representasse o estilo de vida deles. “O casal está na faixa dos 30 anos, trabalha muito e queria boas soluções de layout e uma decoração mais personalizada”, explica a profissional.

A planta do imóvel ajudou. Com alguns ajustes e pouca obra, foi possível criar uma atmosfera urbana cheia de detalhes que tornam cada ambiente exclusivo. Com uma paleta de cores neutras, com cinza, branco e azul escuro, foi possível destacar a textura dos materiais usados nos acabamentos, como a parede de tijolos do living, a marcenaria e a decoração, que contou com muitas peças desenvolvidas pelo escritório. “O maior desafio foi colocar a porta de serralheria e a divisória da cozinha para a sala de jantar”, conta.

Resolvida essa equação, foi a vez de dotar os ambientes com peças desenhadas exclusivamente para o casal. “O bar, a escrivaninha do escritório, os armários da cozinha, o closet, as luminárias pendentes da sala de jantar e até mesmo o criado-mudo da suíte foram criados para eles”, diz.

Nem mesmo a varanda, que permaneceu como área gourmet, escapou da personalização. “Nesse espaço também criamos um cantinho de lazer, com sofá e mesa lateral de apoio”, diz a arquiteta, que ainda inseriu plantas para harmonizar o ambiente e disfarçar equipamentos.