O frio voltou? De tocheiros a lareiras, veja como aquecer a casa

Tocheiros em forma de tucanos desenhado por Luciana Pitombo e Felipe Stracci, a gás, da LCZ. Foto: Luciana Carvalho

Calor in ou outdoor

Em sintonia com o inverno, estação do ano durante a qual a mostra acontece, todos os que visitam a Casacor percebem que, a cada edição, o elemento fogo se faz ainda mais presente. Seja em lareiras a gás ou a álcool, em tachos no meio dos jardins, ou em tocheiros de design moderno. Confira aqui alguns modelos que o Casa garimpou na mostra e aqueça também o seu lar.