De roupa nova

Visto do estar em projeto assinado pelo arquiteto Guilherme Torres Foto: Alain Brugier/Divulgação

O pé-direito duplo deste apartamento no Panamby, na zona sul de São Paulo, parecia ser um problema no início. Além do excesso de luminosidade – era até difícil permanecer na sala de estar –, as grandes paredes brancas davam a sensação de um espaço frio e vazio. Para resolver a questão, o arquiteto Guilherme Torres propôs um projeto para tirar partido das características que tanto incomodavam a moradora: uma reforma quase completamente feita com a instalação de novos revestimentos.

Mudança estrutural veio apenas na integração do living com a varanda, o que aumentou o espaço da área social, ambiente mais usado do imóvel. “A moradora passou uma temporada em Nova York e trouxe de lá muitas referências do que gostaria de ter no espaço. Além disso, alguns toques de inspiração mineira, em alusão ao seu Estado natal, também seriam bem-vindos”, diz Torres.

Depois da primeira reunião para trocar referências, o arquiteto já tinha certeza de que investir em revestimentos que trouxessem cores e principalmente texturas diferentes para o espaço seria a chave para que o projeto ficasse como ele e a cliente queriam. “É sempre incrível ter um pé-direito alto, mas esse tipo de espaço traz também alguns desafios, principalmente quando não temos muitas obras de arte para preencher boa parte das paredes. Mas, é claro, essa não é a única forma de usar esse elemento a favor”, conta o arquiteto.

Como o apartamento ainda estava com os revestimentos entregues pela construtora, trocar todo o piso não trouxe grande prejuízo. A cozinha, antes com porcelanato branco, ganhou ladrilhos hidráulicos, referência das casas de Minas. O material se repete na copa, que, além dos desenhos gráficos no chão, ganhou paredes de madeira de demolição. “São duas texturas que conversam e, com certeza, fazem o ambiente muito mais rico”, afirma.

Mas o ponto alto do projeto está no living, em paredes inteiras revestidas de tijolo inglês, uma solução que veio não só para enriquecer a decoração do ambiente, mas também para aliviar a luminosidade excessiva. “O apartamento fica na altura das copa árvores. Perder essa vista não estava nos planos, por isso, instalar cortinas ficou fora de cogitação. A solução foi optar por um revestimento escuro, que fizesse um contraponto para baixar a luz.” Instalados nas três paredes principais da área social, os tijolos têm apenas 1 cm de espessura, resultado do processo que deixa as peças ideais para serem instaladas em ambientes internos sem ocupar muito espaço.

Com o piso de madeira de demolição e a nova parede instalados, o arquiteto sentiu falta de um tom mais vibrante para contrastar. Para isso, Torres trouxe o azul, em paredes de laca fosca que fazem as portas do quarto, cozinha e lavabo desaparecerem em uma estrutura quadrada. A superfície lisa desse “cubo” enriqueceu ainda mais a paleta de texturas do living, assim como os tapetes dispostos na área do estar e TV. “O conjunto da obra ficou como o esperado: um lugar amplo e preenchido de forma correta. E que sem dúvida remete aos lofts que a moradora viu em Nova York.”

Dicas do arquiteto

ANTES DA COMPRA

Defina uma linha condutora para o projeto antes de escolher os revestimentos. Isso vai nortear sua paleta de cores e texturas

COMBINANDO ESTILOS

Para Guilherme Torres, revestimentos rústicos são mais fáceis de trabalhar. “Geralmente, eles combinam bem com diferentes estilos de mobiliário”

ENCONTRO DE OPOSTOS

Materiais de aparência pesada vão bem com móveis de linha mais refinada. “Essa mistura deixa o ambiente mais rico”

ATENÇÃO AOS CLICHÊS

Cuidado com a tradução literal de estilos. Não é preciso usar revestimentos que remetam a casas de fazenda para obter texturas mais rústicas para o projeto

FOCO NO QUE IMPORTA

O projeto de iluminação pode ser um aliado na hora de ressaltar o uso de um revestimentos da parede e até mesmo do piso. “Fique atento à localização dos focos de luz perto dos revestimentos mais bacanas da casa”

TECIDOS SÃO BEM-VINDOS

Caso queira evitar obras, o uso de tapetes também serve para adicionar cor e textura ao ambiente