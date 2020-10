De quarto a escritório para dois

Escritório doméstico traz dois postos de trabalho independentes Foto: Estúdio Duda Senna

Pergunta

Boa tarde, pessoal do Casa. Há cerca de quatro anos, o quarto que apresento nas fotos recebia os dois filhos do meu marido. Hoje, adultos, eles não dormem mais em casa. Entretanto, gosto muito desse cômodo, por ser uma suíte bem iluminada. Atualmente, estamos precisando de um local para acomodar um home office para nós dois, mantendo a cama (estilo sofá) e o armário embutido, pois preciso de espaço para guardar as roupas. Vocês podem me ajudar?

Ligia Dutra,

São Paulo

A planta da suíte reformada Foto: Estúdio Duda Senna

Verde e azul acinzentado se combinam na pintura das paredes Foto: Estúdio Duda Senna

Resposta:

Que legal poder fazer este quarto! Atualmente, os ambientes híbridos estão em alta. Assim, pensamos em uma solução capaz de deixar o seu armário mais atraente e descolado apenas mudando as cores. A ideia é que a parte de baixo seja pintada em azul-acinzentado, que seria aplicado também em todo o restante do quarto. Na outra parte, pensamos em um tom de verde. Já para as paredes, você pode apostar em um papel de parede delicado e neutro.

A mudança dos puxadores, tanto dos armários quanto das portas do banheiro e de acesso ao quarto, também segue o mesmo conceito de unidade. A solução para acomodar duas pessoas na bancada de trabalho seria estendê-la de ponta a ponta, na parede abaixo da janela. Dessa forma, conseguiríamos aproveitar bastante a luz natural e ter mais espaço de apoio. Uma marcenaria sob medida neste espaço resolveria a questão. Além disso, para deixar o ambiente ainda mais acolhedor, sugerimos um tapete que acomode tanto o sofá-cama quanto a parte central do quarto. Ah, pensamos no banheiro também, sugerindo revestimentos mais claros e uma marcenaria mais neutra. Esperamos que goste das soluções apresentadas!

A arquiteta Duda Senna Foto: Eder Bruscagin

A pedido da leitora, sofá-cama foi reaproveitado na decoração Foto: Estúdio Duda Senna

DUDA SENNA, ARQUITETA

DUDASENNA.COM.BR