De olho no mar

O urbanista Lucio Costa ia. O maestro Tom Jobim ia. O poeta Vinícius de Moraes ia. Era comum, no final dos anos 60, o arquiteto José Zanine Caldas organizar encontros nas tardes dos fins de semana em sua casa na Praia de Joatinga, zona oeste do Rio de Janeiro. Os amigos chegavam por volta das 18 horas e saíam às 20, porque o dono da casa era homem de dormir cedo. "E não havia nenhuma bebida alcoólica", lembra o economista, galerista e marchand Maurício Leite Barbosa, que um dia foi convidado, não se lembra por quem, a comparecer a uma dessas tertúlias. Foi e ficou fascinado com o que viu: a construção de alvenaria, madeira e vidro, cujo desenho se adaptava completamente às irregularidades do terreno de 1.520 m², cheio de rochas, numa pirambeira que desemboca no mar. A residência com cerca de 550 m² começou a ser construída por volta de 1967 e foi aos poucos sendo completada, até 1970. Era, então, a segunda moradia de Zanine na Joatinga e ele ainda teria mais duas. Lá pela terceira reunião a que esteve presente, Maurício, conversa vai, conversa vem, revelou ao dono da casa a intenção de comprá-la. A resposta foi algo como "nem pensar". Como o mundo dá voltas, entre 1971 e 1972 Zanine resolveu se mudar e vender a propriedade. Para quem ligou? Maurício pagou cerca de US$ 200 mil pela casa, que desde então se mantém intacta, da arquitetura à decoração. Hoje vale alguns milhões de reais e é também um xodó do proprietário -ainda que nem seja tão usada assim -, depois de ele ter se mudado de lá nos anos 70, por conta do acesso difícil. "Meus filhos me matam se um dia eu vender", diz ele. Mas isso não o impede de fazer locações episódicas para personagens especiais (o badalado fotógrafo Mario Testino teria desembolsado US$ 28 mil para passar um réveillon nesse paraíso particular). Materiais de demolição Para chegar à porta de entrada, é preciso passar por uma grande pedra, incorporada à fachada externa. Quem espia pelos fechamentos verticais de madeira e vidro já tem idéia do que irá encontrar. O amplo living e, ao fundo, portas de vidro que dão para a piscina e o deck debruçado sobre o penhasco, com o mar ao fundo. Dea Dória Zanine Caldas, a Cuca, filha de Zanine, lembra-se do tempo em que foi morar lá, quando tinha 3, 4 anos. "Meu pai adorava a casa porque ficava olhando para o horizonte e pensando como estaria a África", relembra. As estruturas principais são de alvenaria, com tijolos e outros materiais de demolição. Zanine foi precursor no uso desses elementos. "Eram itens baratos na época, vindos do centro do Rio", diz o administrador de obras Reduzino Vieira da Silva, que trabalhou com o profissional durante três décadas. Ele lembra como Zanine era temperamental e ficava indócil quando algum operário não entendia seus desenhos. Na construção, velhas portas de madeira transformaram-se em novas, envidraçadas, para trazer luminosidade e transparência aos interiores. E ainda há dormentes, grades antigas e postes de jardim. No estar, o teto sem forro e o piso de tábuas de peroba-do-campo evocam a arquitetura do Brasil antigo. Há outras madeiras espalhadas pela construção, como peroba-rosa, sucupira e pinho-de-riga de demolição. Acessada por alguns degraus a partir do estar, a sala de jantar fica suspensa e, sob ela, parte da piscina leva a água para dentro de casa. O mobiliário projetado por Zanine é um capítulo à parte. As peças nasceram junto com a casa e estão em perfeita integração com a arquitetura. Também de peroba-do-campo, a grande mesa com tampo de azulejos, por exemplo, dá personalidade à sala de jantar. Já os sofás do living têm estruturas pesadas e almofadas soltas, com encosto que parece abraçar quem senta, aprecia a paisagem e deixa a vida passar.