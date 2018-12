Da oficina na garagem à produção em grande escala: conheça a designer Ana Neute

O abajur Guarda-Chuva, luminária ícone da designer Ana Neute Foto: Estúdio Ana Neute

Como vê o mercado para jovens designers como você que atuam hoje no Brasil?

Acho interessante o momento que vivemos, pois vejo surgindo coisas mais experimentais, mas de boa qualidade. Sinto que há uma expansão, uma pluralidade de ideias, sistemas e maneiras de trabalhar. Se por um lado temos uma relativa precariedade de recursos fabris, por outro, isso possibilita maior experimentação, porque existem muitos artesãos que trabalham em pequenas escalas e atendem profissionais em busca de demandas menores como, aliás, aconteceu comigo no início da minha carreira.

Você se graduou em arquitetura e, só depois de formada, resolveu se dedicar ao design de objetos. O que pesou na escolha?

Uma coisa que sempre atraiu minha atenção foi a dinâmica de tempo nas duas disciplinas. No design, o processo de criação, do esboço até o produto final, é muito mais rápido do que na arquitetura. Além disso, como arquiteta, não possuía a possibilidade de experimentar que fazer um protótipo, por exemplo, te oferece. Comecei com uma oficina na casa da minha avó, fazia tudo em pequena escala, contando com o apoio de pequenos produtores. Até o momento em que pude dar uma passo além e comecei a desenhar luminárias exclusivamente para a marca Itens.

O que a levou a tomar esta decisão?

Fundamentalmente, eu sentia falta de um maior apoio logístico, de uma assessoria maior na criação de novas peças, de melhores estratégias de marketing, de coisas, enfim, que são essenciais para um negócio acontecer. Na Itens, disponho destas condições e posso dedicar toda a minha atenção exclusivamente ao processo de criação de novas peças e a ao atendimento das encomendas. Penso que a união com a marca só me fortaleceu, pois representou uma real somatoria de habilidades e esforços.

A designer Ana Neute Foto: Estúdio Ana Neute