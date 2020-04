Curingas da decoração

Mesa lateral: um dos curingas de decoração, que você pode encontrar nos e-commerces. Projeto, Barbara Dundes Foto: Manu Oristanio

Nem sempre é possível trocar de sofá toda vez que ficamos com vontade de renovar a decoração – afinal de contas, um modelo de qualidade não custa barato e a escolha deve ser feita com cautela, levando em conta o investimento e a durabilidade do produto. Existe, no entanto, uma categoria de objetos que podem ajudar a renovar a atmosfera de qualquer ambiente, sem ter de recorrer a uma reforma, e sem gastar nenhuma fortuna. São as peças curinga: pequenos móveis e acessórios que podem ser adaptados às mais diversas situações de uso, ajudando a personalizar a casa. Se a quarentena deixou você enjoado da decoração, acompanhe nossas sugestões, com produtos das grandes redes de varejo que, como convém nesses tempos, você recebe em casa.

Estante aramada com prateleiras de MDF. Por R4 99,90, no Submarino Foto: Subamrino

Estantes. Personalize sua sala expondo pequenos objetos, lembranças de viagens e livros em um móvel pequeno, com nichos de diferentes tamanhos. Experimente posicionar a peça ao lado da TV, quando ela pode funcionar como um rack, ao lado da mesa de jantar, fazendo as vezes de um aparador, ou ainda em corredores. Com ares retrô, o estante amarela do Mappin sai por R$ 240,35; o modelo redondo, com 3 nichos, da Americanas.com, por R$ 99; e a peça de madeira, com três portas, da Casas Bahia, por R$ 334,01.

Da Magalu, cadeira com desenho retrô, por R$ 79,90 Foto: Magalu

Cadeiras. Elas não são apenas funcionais. Quando utilizadas de maneira criativa, produzem um efeito na decoração. Na mesa de jantar, procure misturar diferentes modelos. Já na sala, experimente usar uma cadeira de bom desenho como suporte para livros, arrematando toda a composição com um bonito vaso. A cadeira aramada, da Casas Bahia, sai por R$ 259. Da Leroy Merlin, a Tolix, de metal, custa R$ 160. Já o modelo vintage da Magalu, R$ 79,90.

Do Shoptime, kit com duas almofadas. Por R$ 82,90 Foto: Shoptime

Almofadas. Recurso infalível para atualizar o visual da sala, elas podem ser trocadas com facilidade, mas se engana quem pensa que basta comprar algumas e pronto. Harmonizar cores e estampas é essencial para evitar que o ambiente fique sobrecarregado. Para não errar, sempre que optar por uma peça estampada, providencie também uma lisa, em tom complementar. Na Shoptime, o kit com duas peças, redondas, sai por R$ 82,90; as capas em jacquard, preto e branco, saem por R$ 39,99, cada, na C&C; o modelo com estampa com detalhes em prata, da Leroy Merlin, por R$ 39,90.

Da Americanas.com, espelho de parede com-moldura de metal. Por R$ 89,99 Foto: Americanas.com

Espelhos. Ambientes pequenos podem ficar mais amplos, cantos escuros mais leves. Tudo com um simples espelho. Um dos recursos mais poderosos da decoração, eles vão bem sozinhos, no hall, por exemplo, ou misturados, de vários tamanhos e formatos, preenchendo toda uma parede. Evite posicioná-los em lugares que podem tirar a sua concentração, como o home office. Da Americanas.com, o modelo com moldura de metal, sai por R$ 89,99. Da C&C, o redondo, com alça, custa R$ 244,44. O da Leroy Merlin, com detalhe de couro, R$ 199,90.

Mesa de apoio do Magalu, por R$ 249,90 Foto: Magalu

Mesas laterais. É o tipo de item que não pode faltar na sua sala. Ao lado do sofá, pode servir como apoio para copos. Aqui, a dica é promover contraste. Experimente, por exemplo, contrapor uma peça mais moderna a um sofá tradicional. O mesmo vale para as cores. Na Americanas.com, o kit com duas custa R$ 169,98, Na Magalu, o modelo com base aramada sai por R$ 249,90. No Mappin, a peça com tampo de madeira custa R$179,55.

Em estilo escandinavo, banco de madeira, da C&C. Por R$ 99,90 Foto: C&C

Bancos e pufes. Ao lado do sofá, eles podem servir como apoio para os pés. No quarto,substituem o criado-mudo, emprestando um ar despojado à decoração. Na Submarino, o pufe inflável branco custa R$ 99,99; na C&C, o banco de madeira de estilo escandinavo sai por R$ 99,99 e o modelo de metal, dobrável, R$ 29,99.

Kit com dois tapetes da Magalu. Por R$ 99 Foto: Magalu

Pequenos tapetes. Eles aquecem os ambientes e sugerem acolhimento. Utilizados juntos em um mesmo espaço, desde que em tamanhos pequenos, eles não precisam – e nem devem – ser iguais. Busque apenas um elo comum entre os modelos, que pode ser a cor ou uma estampa. Na Magalu, o kit com tapete e passadeira xadrez sai por R$ 99. O conjunto custa R$ 80,91 na Tellhanorte. Já o tapete geométrico, com 2,5X2m, custa R$ 202,35, na Marabraz.

ONDE ENCONTRAR: Americanas.com (americanas.com.br); C&C (cec.com.br); Casas Bahia (casasbahia.com.br); Leroy Merlin (leroymerlin.com.br); Magalu (magazineluiza.com.br); Mappin (mappin.com.br); Marabra, (marabraz.com.br); Shoptime (shoptime.com.br); Submarino (submarino.com.br);