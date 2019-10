Cultura indígena ganha espaço em mostras de design

Povos indígenas brasileiros foram as inspirações para os eventos Foto: Pati Ikeda

Exposições destacam cultura Munduruku

Criação da designer Maria Fernanda Paes de Barros inspirado na comunidade ribeirinha de Santarém (PA) Foto: Marcelo Oséas

A designer Maria Fernanda Paes de Barros apresenta seu trabalho Kwasáwa | Borar, durante a mostra Duas Crônicas. A exposição é resultado da imersão da designer em uma comunidade ribeirinha de Santarém, no norte do Pará. As obras, feitas em cerâmica e palha, propõem valorizar o conhecimento indígena. A mostra também apresenta o trabalho do fotógrafo Marcelo Oséas, que viveu durante um ano em uma comunidade Munduruku. As peças selecionadas estarão à venda e parte da renda arrecadada será revertida para os indígenas. O evento vai até o dia 18 de outubro, no museu A Casa (Avenida Pedroso de Morais, 1.216, Pinheiros). A visitação acontece de terça a domingo, das 10h às 18h30, com entrada gratuita.

Feira na Rosenbaum de Todos os Povos

Entre os materias dos produtos expostos, a madeira e a cerâmica ganham destaque Foto: Danilo Koshimizu

A Unibes Cultural recebe a Feira na Rosenbaum – edição Feira de Todos os Povos, que neste ano aposta na decoração com raízes brasileiras. A curadoria, assinada por Cris Rosenbaum e Tati Accioli, aposta no trabalho autoral de designers e estilistas nacionais. Os destaques são para os objetos em cerâmica e madeira. Além de design, o evento ainda traz expositores de gastronomia e moda. A feira acontece de quinta (3) a domingo (6), das 11h às 20h, e a entrada é gratuita. A Unibes Cultural fica na Rua Oscar Freire, 2.500, Sumaré.