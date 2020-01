Cultive sua horta em um espaço pequeno

Para cultivar hortas verticais, opte por recipientes específicos para este fim Foto: Ecotelhados

Hortaliças, temperos, legumes e verduras sempre à mão. Você não precisa de um grande jardim ou canteiro para cultivar sua horta doméstica. Em apartamentos, ou mesmo casas pequenas, elas podem ser cultivadas, com sucesso, também sobre paredes ou em recipientes pendentes. Para obter bons resultados, no entanto, é necessário utilizar técnicas de jardinagem que permitam que as plantas cresçam para o alto. Você também vai precisar de terra orgânica, sementes ou mudas, pedras e fertilizante. Além diso, um sistema de irrigação automatizada facilitará, e muito, seu trabalho.

Confira alguns cuidados essenciais para uma boa colheita:

Recipiente: não opte por qualquer tipo de suporte. Nas casas especializadas em jardinagem, já existem vasos e contêineres específicos para o cultivo vertical de hortaliças.

Parede recoberta por horta vertical Foto: Ecotelhado

Local arejado e bem iluminado é requisito essencial Foto: pinterest/blog.iazamoveisdemadeira

Local: opte por um área iluminada e arejada. “Sua horta deve receber cerca de quatro horas diárias de luz do sol, de manhã ou à tarde”, explica João Manuel Feijó, engenheiro agrônomo da Ecotelhado, empresa especializada em jardins verticais.

Solo: é preciso avaliar as condições diariamente, verificando se há excesso ou falta de água. É fundamental que o solo esteja sempre úmido, porém nunca encharcado. Mexa a terra com o dedo e observe se ela está seca. Se estiver úmida, regue apenas no outro dia.

Regas: Os períodos mais indicados são as primeiras horas da manhã e no final da tarde. Evite molhar as plantas em horários muito quentes, pois a água evapora rapidamente. Regar à noite não é indicado porque a absorção é menor e as folhas demoram a secar.

Podas e nutrição: É importante retirar as folhas secas e sempre verificar as condições das plantas. Quanto maior sua atenção e interação com elas, melhor seu desenvolvimento e vigor. Por fim, opte sempre por adubos orgânicos.

Podas periódicas aumentam a vitalidade das plantas Foto: pinterest/viveirosabordefazenda.wordpress