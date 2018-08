Crianças e gatos de estimação traçam decoração de apartamento em Belo Horizonte

Pensado para os gatos da família, ‘playground’ suspenso no teto foi construído com madeira de pinus, também presente na mesa de jantar. Ao fundo, jardim vertical tem a parte de trás aberta, permitindo ventilação do espaço Foto: Henrique Queirosa

Eles são os menores da casa. Mas podem ter grande influência quando o assunto é decorar, afinal, tanto crianças, quanto animais de estimação, têm necessidades específicas, que merecem ser observadas na hora de projetar os interiores domésticos. Como no caso deste apartamento de 160 m², em Belo Horizonte, no qual o casal de proprietários não poupou esforços para tornar mais confortável o cotidiano dos dois filhos e do par de gatos que criam.

O primeiro passo foi repensar a distribuição dos ambientes. “Levamos a mesa de jantar e a bancada da cozinha para a varanda, onde a família pode desfrutar da vista enquanto faz as refeições”, diz a arquiteta Carmen Calixto, que assina o projeto. Por segurança, uma cortina de vidro fixa percorre todo o espaço, possibilitando ainda a entrada de luz natural.

Com os 35 m² restantes do living totalmente livres, foi a vez de montar um cantinho especial para as crianças. “Enquanto o home theater ocupou metade da sala, nós instalamos uma brinquedoteca logo atrás do sofá, com direito à cabaninha e palco com instrumentos”, detalha.

Outra preocupação foi integrar a área infantil ao estilo de decoração do imóvel. Daí a predominância de tons neutros, mesmo nos elementos lúdicos, além do piso vinílico sobre o porcelanato para ‘diferenciar’ o espaço do restante da sala e ainda reforçar o isolamento acústico.

Os pets também não foram deixados de lado. A varanda, por exemplo, foi dotada de um ‘circuito’ de madeira suspenso no teto. “Intercalamos caixotes, uns mais abertos, outros mais fechados, por onde eles podem caminhar sem ocupar outros espaços do apartamento.”

Para Carmen, existe forte demanda por uma decoração ‘cat friendly’ no Brasil, onde 18% das residências têm ao menos um gato, segundo o último levantamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), de 2015. Mas ela alerta que os felinos exigem um cuidado maior na escolha dos materiais.

“Preferimos tecidos mais resistentes, que não causam estragos mesmo com as unhas afiadas dos bichinhos”, afirma. “Para quem tem gatos, sempre vale apostar em produtos como arranhadores e camas. Tudo para que eles se sintam parte do ambiente e da família”, conclui.

PARA ELES FAZEREM A FESTA:

Design felino

Com foco em gatos de estimação, os designers Marcus Ferreira e Amanda Marques criaram uma linha exclusiva de produtos para a Carbono. Feita de cimento, com pés de madeira e colchão de espuma e couro natural, a cama PET C113 traz bacia para água e ração acopladas. O produto está disponível no site da loja www.carbonodesign.com.br ou na unidade física (Alameda Gabriel Monteiro da Silva, 1618, Jardim América). Abre de segunda à sexta, das 10h às 19h, e aos sábados até 15h.

Cama de gatos desenhada para a Carbono Foto: Carbono

Brincadeira até no chão

A coleção de pisos vinílicos Magic, da francesa Tarkett, é ideal para compor ambientes infantis. Com diferentes estampas lúdicas e absorção acústica, as placas são antiderrapantes, antialérgicas e térmicas, desenhadas especialmente para espaços como quartos de criança, salas de jogos e brinquedotecas. Na foto abaixo, o modelo Macadam projeta as ruas de uma cidade no chão. As vendas estão disponíveis pelo site www.tarkett.com.br ou no SAC da empresa (0800-011-9122).

Piso vinílico com estampado infantil Foto: Tarkett

Unha afiada

A Sodimac Homecenter traz uma linha completa de produtos para gatos. Em destaque, o arranhador Kitty, da marca São Pet, que pode ser pendurado tanto em paredes quanto em portas, e sai por R$ 99,90. O catálogo conta ainda com bacias para ração, coleiras e outros artigos para pets. Na Grande São Paulo, são três unidades: Anchieta (Rua Góis Raposo, 400), Guarulhos (Rua Bartolomeu de Gusmão, 316, Jd. Santa Francisca) e Barueri (Alameda Araguaia, 1801 Tamboré). Mais informações no site www.sodimac.com.br.

Arranhador Kitty da marca São Pet Foto: Sodimac

Acampamento em casa

Com preços a partir de R$ 380, a Cabaninha Chic acaba de lançar uma coleção especial com estampas da Paranatex Têxtil. Os modelos tem 1,6 m de altura e são produzidos com tecido 100% algodão e hastes de madeira de pinus. A ideia é proporcionar um ambiente lúdico de acampamento ou cantinho de leitura para a criança. Os pedidos podem ser feitos pelo Facebook da Cabaninha Chic e os tecidos da Paranatex estão disponíveis para venda no site da empresa www.paranatex.com.br ou no SAC 0800-701-3050.

Cabana com estampas de libélulas, borboletas e joaninhas Foto: Cabaninha Chic

*Estagiário sob supervisão do editor de suplementos Daniel Fernandes