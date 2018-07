Crepe de maçã

Prepare uma massa básica de crepe (com o leite, o trigo, o açúcar e a pitada de sal) e reserve. Descasque a maçã, retire as sementes e corte em lâminas finas. Na frigideira antiaderente, espalhe manteiga e açúcar, formando uma camada fina. Forre com a maçã. Despeje um pouco da massa, cobrindo ligeiramente a fruta. Deixe em fogo baixo até o açúcar caramelizar. Vire o crepe com cuidado para não quebrar. Coloque o crepe pronto em um prato e pulverize um pouco de açúcar. Com o maçarico, caramelize o açúcar até criar uma camada crocante. Coloque uma bola de sorvete de iogurte sobre o crepe e regue com um pouco de calda de sua preferência (por exemplo, frutas vermelhas). Decore com um ramo de hortelã