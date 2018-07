Cozinheira do mundo

Ela pertence a famílias italiana e portuguesa, tem passaporte português e é dona de restaurante japonês. "Sou fruto da globalização", provoca Vanessa Cassarotti. Conceito que ela aplica, também, na montagem do cardápio do Hi Sushi. "Brinco com as culturas, ocidentalizando as receitas, mas mantenho as regras da culinária japonesa tradicional", diz. "O sushi cevice, por exemplo, leva peixe marinado em limão siciliano, com ceboulette e um toque de pimenta Tabasco", adianta. "A base, porém, é arroz e alga." No apartamento em Pinheiros, ela é a responsável pelo cardápio diário, fazendo render o tempo entre os restaurantes (são dois endereços) e a família - o marido e as duas filhas pequenas. Formada em Nutrição pela Faculdade São Camilo, em 1996, ela casou dois anos depois e cursou Gastronomia na Anhembi-Morumbi, enquanto trabalhava em um consultório médico. A vontade de trabalhar com gastronomia foi realizada com a compra da franquia de um restaurante japonês, em 2006. Mas durou pouco. "Queria liberdade para misturar sabores", explica Vanessa. No mesmo ano, em setembro, nascia o Hi Sushi, no bairro de Higienópolis, que ganhou uma filial no Itaim, no ano passado. Estado de espírito A relação de Vanessa com a comida vem da infância. "Sempre tive paixão por cozinhar. Desde que o meu primeiro arroz ficou soltinho, aos 13 anos, assumi a cozinha de casa", recorda. As lembranças trazem à tona o feijão-de-corda com farofa, preparado pela bisavó Georgina, hoje com 95 anos. "Até faço, mas não fica igual", reconhece. A comida que prepara, no entanto, tem sentimento. "Comida tem o poder de alterar o estado de espírito de quem come e de quem faz." Quase todo final de semana, amigos conferem o talento dessa gourmet na casa da família, em Campos do Jordão. "Já fiz feijoada para 30 pessoas", afirma. "E não me importo de ser convidada para cozinhar na casa dos outros - tenho uma maleta com bons utensílios e ingredientes sempre pronta." Para ser anfitriã e cozinheira, ela imprime uma dinâmica própria: escolhe um prato que lhe permita conversar enquanto cozinha e, na mesa, senta perto da copa, de onde controla o fogão. Garimpo, na Liberdade Em sua casa, o equipamento profissional, de aço e 6 queimadores Thermador (o modelo Style II da Bosch, R$ 1.369 na Fast Shop), exigiu atenção especial. "O forno demanda tanta energia que tive de montar um quadro de luz mais potente", diz. A geladeira side by side da Maytag também já deu trabalho (fora de linha; modelo similar, da linha Titanium, da GE, custa R$ 6.499, no site Submarino). "Subiu pelo elevador social porque não coube no de serviço. Mas, como não passava pela porta da copa, o jeito foi subir no muque pela escada", conta. A cozinha tem revestimentos comuns: bancadas de granito preto, azulejos e porcelanato brancos. As facas, afiadas na pedra, são de inox Global e as panelas, Le Creuset (caçarola nº 30, R$ 1.025, na Pepper). "Descobri uma ponta de estoque no interior da França", conta ela, que viaja ao exterior duas vezes por ano - o que significa voltar carregada de livros e apetrechos. Da Itália, por exemplo, trouxe a máquina de macarrão, alojada sobre a bancada. Em São Paulo, garimpa nas lojas da Liberdade, bairro onde comprou os pratos verdes que adornam a mesa da copa. Ambiente que transmite um quê oriental, com paredes vermelho-queimado, mesa de madeira branca e banco estofado com palhinha. Ah!, e ela também gosta de ganhar presentes para a cozinha. Tanto é verdade que pediu - e o marido atendeu - a batedeira KitchenAid (cromada, R$ 3.129, na Presentes Mickey).