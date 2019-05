Cozinhas misturam elementos do passado e do presente

Na Casa Sumê, de Gustavo Neves, área destinada às refeições realiza um resgate histórico do modo de preparo e consumo da comida de povos ancestrais Foto: Zeca Wittner

Antenado com essa volta às origens, o arquiteto Gustavo Neves, que assina o projeto da Casa Sumêē, foi explorar e recuperar os modos, costumes e conhecimentos presentes na história milenar de diversos povos. “Pretendi trazer aos olhos do visitante aspectos esquecidos de sua própria cultura, fazendo um resgate de técnicas de construção e organização espacial ancestrais”, explica o profissional. “Acredito que os hábitos milenares de todas as comunidades devam ser valorizados”, diz.

Engana-se, no entanto, quem supor que tal gênero de composição deixa de preservar traços contemporâneos, capazes de conectar o passado ao presente. Além de preservar a herança de nossos antepassados, a casa de Neves preza pela praticidade ao eliminar paredes ou qualquer tipo de barreira física.

“O ambiente como um todo se tornou uma área de contato possível entre o anfitrião e seus visitantes sem separações ou hierarquias. A começar pela liberdade que cada um passa a ter de preparar sua própria comida e servir a si mesmo”, resume Neves.

Por fim, vale destacar o método de construção completamente ecológico do projeto, que usou fardos de palha como elemento de vedação e isolamento térmico, e a aplicação da técnica da terra ensacada, processo no qual sacos de ráfia são preenchidos com argila proveniente de resíduos produzidos pela própria Casacor e moldados no local.