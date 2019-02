Cozinha protagonista

O armário azul da Bontempo foi escolhido para acrescentar cor à cozinha. Foto: Estúdio Pulpo

O que fazer quando o primeiro lar cabe no orçamento, mas não a decoração dos sonhos? Pois foi este o desafio enfrentado pela arquiteta Tatiane Waileman quando se viu à frente de um apartamento compacto, com 72 m² na Vila Mascote, de propriedade de um jovem casal paulistano.

“Ainda que a sala de estar comportasse apenas um sofá de dois lugares, eles queriam desfrutar de um espaço amplo, onde pudessem receber seus convidados de forma confortável. Mas a planta original tinha uma área social muito compartimentada”, lembra a arquiteta.

Dentro desta nova ocupação, a cozinha ganhou status de estrela do projeto e recebeu uma coluna revestida de ladrilhos hidráulicos, com vistosos grafismos que remetem ao trabalho do artista Athos Bulcão e virou alvo dos elogios de todos os visitantes. Já a facilidade de operação no espaço foi garantida por duas espaçosas bancadas de trabalho e também por nichos criados na própria coluna. “Eles servem para guardar acessórios de cozinha, como colheres, tábuas e livros, mas também para acomodar pequenos vasos de plantas decorativas ou temperos”, comenta Tatiane.

Feitas as contas, o resultado final atendeu a todas as premissas propostas pelo casal. “Eles queriam um ambiente moderno, claro e iluminado. E que ainda fosse atemporal, para eles não enjoarem com o passar do tempo. Acho que chegamos lá”, comemora a arquiteta.