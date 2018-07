Coxinha de frango

Ingredientes 1 kg de sobrecoxas 2 cebolas médias 1 bouquet garni 4 dentes de alho 1/2 copo de azeite ou óleo de milho 3 gemas de ovo 5 colheres de sopa rasas de farinha de trigo 1 copo de leite Sal e pimenta-do-reino a gosto 1 ovo Farinha de rosca, para empanar Modo de preparo Cozinhe as sobrecoxas com 1 cebola, o Bouquet garni e dois dentes de alho. Desfie as sobrecoxas e reserve o caldo. Processe a cebola e os dentes de alho restantes, refogue no azeite, junte o frango desfiado e acrescente sal, pimenta-do-reino e uma concha do caldo. Mexa e junte as gemas. Cozinhe um pouco e deixe engrossar com a farinha dissolvida no leite. Quando soltar do fundo da panela, desligue o fogo. Deixe esfriar, enrole as coxinhas, passe no ovo e na farinha de rosca. Frite e sirva