Coroa de bons votos

Papai Noel pode até ser a estrela, mas nem por isso os coadjuvantes perderam espaço na cena natalina: a árvore, que era utilizada pelos romanos antes mesmo do nascimento de Cristo - quando as folhas de palmeira decoravam as festas de início do inverno, como sinônimo de vida e fertilidade -, continua a gozar do mesmo prestígio. Assim como a guirlanda, outro símbolo de ascendência romana, que atravessou os séculos em plena forma. Para os romanos, oferecer plantas em ramos significava desejar saúde e prosperidade ao presenteado. Com o tempo, isso acabou incentivando o hábito de se enrolar todos os ramos recebidos em uma única coroa. Por extensão, ao chegar em casa, os moradores da Roma antiga penduravam coroas na porta de entrada, com o objetivo de propagar os votos de boa saúde - nascia assim a idéia da guirlanda. Transposto para a tradição cristã, o costume de se dispor uma guirlanda na porta de casa - ou sobre a lareira, como acontece no Hemisfério Norte - anuncia a chegada das festas de fim de ano. Mas, se de um lado o significado e o formato circular se mantiveram quase intactos, de outro, o objeto ganhou conotação ornamental. Os tradicionais ramos de palmeira ou pinheiro passaram a ser acompanhados - e não raras vezes substituídos - por outros adereços. Flores, frutas, laços, velas, doces - enfim, o que a imaginação mandar. Que o diga a empresária Glorinha Baumgart, uma especialista no assunto. "Atribuo essa fascinação pelo Natal às minhas origens germânicas, mas fato é que tudo que se refere à decoração da festa sempre me atraiu", assume. Capítulo à parte na celebração natalina entre os Baumgarts, a guirlanda sempre ocupou lugar de honra na casa e na atribulada agenda de sua matriarca. Retrospectiva em livro "Quando era criança, lembro-me dela às voltas com a montagem de suas guirlandas. Tão compenetrada quanto a vejo hoje, nos meses que antecedem seu leilão anual", conta a filha Gabriela, a respeito do evento coordenado pela mãe, que, desde 2002, inspira personalidades a criarem guirlandas para o leilão com renda para organizações assistenciais. Profissionais que talvez nunca pensaram na tarefa de montar uma guirlanda, mas que têm produzido peças que não abrem mão da criatividade. Caso do modelo assinado pelo tenista Fernando Saretta, em 2004, que introduz bolas de tênis e raquetes ao desenho da guirlanda, tendo como pano de fundo o verde e o amarelo. Ou do artista plástico Fernando Ito, que imprime ares de obra de arte ao propor um objeto composto por dezenas de lápis em forma concêntrica. Ou do pintor Gustavo Rosa, que incorpora o Papai Noel ao objeto. Ou também do arquiteto e decorador Sig Bergamin, que fez uma delicada composição com frutas. "Este ano, resolvi retribuir a gentileza e, no lugar do leilão, preferi prestar uma homenagem a essas personalidades que contribuíram para fazer do meu sonho uma realidade", conta a empresária. Concebido por Glorinha, o livro Guirlanda - A Porta de Entrada para o Natal (preço médio R$ 130, editora Laselva) traz uma retrospectiva dos leilões com dezenas de guirlandas, acompanhadas de receitas, dicas e histórias natalinas. "Um acervo tão valioso e exuberante merecia esse registro", diz ela, satisfeita.