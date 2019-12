Cores para o ano-novo: saiba como atrair boas energias para a casa

Sala multicolorida projetada para a blogueira Studio Mucci Foto: Instagram/Studio Mucci

Todos se preocupam com a cor escolhida para passar a virada do ano. Isso porque em cada tom há um componente capaz de provocar as mais diversas reações, segundo a psicologia das cores.

E assim criou-se a tradição: as pessoas passaram a apostar nas cores das roupas usadas na virada do ano para atrair boas energias para os próximos 365 dias. Quando se trata de decoração, as tonalidades também têm significado e o seu uso pode estar associado a diferentes sentimentos ou sensações.

Sempre é importante lembrar de usar a cor a favor do seu projeto. É preciso conhecer o perfil do morador para decidir as cores dos ambientes – pelo gosto pessoal ou pela influência da psicologia de cada uma. Além disso, para qualquer uma, os tons vibrantes trazem intensidade e dão ritmo a composições mais estimulantes; já os amadeirados desaceleram.

Separamos algumas das cores mais escolhidas para a noite de ano-novo para que você saiba o que significa cada uma. Veja qual mais se aproxima dos seus desejos e estilo e se jogue na decoração.