Cores do ano 2022: confira as tendências das grandes marcas

Qualquer cor, por si só, é associada a algum sentimento ou sensação. Isso influencia desde a pintura das paredes das casas até a escolha de um look. O brilho, a intensidade, a nitidez de cada tom comunica uma mensagem e por isso mesmo a escolha da cor do ano é tão importante para os mercados da moda, arquitetura, decoração e design. Muito mais do que uma tendência de estética, ela reflete um comportamento na sociedade - assim como a mudança de uma tonalidade para a outra e suas consequências.

Tudo começou no ano 2000. Por conta do bug do milênio, que aconteceria na virada do ano, criou-se uma preocupação coletiva de perder grande parte de todos os dados digitalizados que existiam no mundo. A comoção mundial fez com que a Pantone Color Institute - hoje uma das maiores empresas de cores do mundo, mas na época não tão conhecida assim - lançasse uma cor do ano com ressonância mundial. A Cerulean, um azul-claro, foi a primeira cor do ano, chamada, justamente de “Cor do Milênio'', pois trazia a mensagem tranquilizadora. A partir de então, a Pantone nunca mais deixou de editar uma cor do ano.

Para 2022, a marca ainda não revelou o seu decreto, mas em setembro, durante a Fashion Week de New York, a Pantone selecionou dez cores que serão apostas no próximo ano. Tudo indica que a cor do ano, que será revelada em dezembro, seja uma dessas.

O que foi vivenciado durante os quase dois anos de pandemia ampliou o conceito do morar, que continua sendo ressignificado, mas também ampliou o olhar de todos para a expectativa pela vida fora de casa. Após um período de tantas mudanças e reflexões, o universo cromático de 2022 chega em grande parte por cores intensas - sejam claras ou néon, como é a aposta da própria criadora da tendência, a Pantone.

Confira abaixo as cores do ano e as paletas de cores de 2022 das principais marcas de tinta.

Cor do ano 2022: Eclipse Foto: Suvinil

A cor do ano 2022

Suvinil

Essa foi a chamada de Michell Lott, consultor de cores da Suvinil, ao revelar a nova cor do ano da marca, Eclipse, e sua paleta com 45 tonalidades que formam a paleta de cores do estudo batizado de Sensações Cromáticas. Todas estão presentes nos três grandes temas levantados pela pesquisa: ‘Mundo Ideal’, ‘Mundo Surreal’ e ‘Mundo Digital’.

Eclipse é um tom de verde fresco como a grama nova. Na astrologia, significa recomeço. Ao mesmo tempo que é natural, é digital também, pois representa a cor das algas, do lodo e das primeiras plantas que habitaram a terra, mas também traz a cor do raio laser. Ao mesmo tempo que significa um convite para o novo, foi apresentado para o mundo em uma sala de jantar, ambiente que nos juntou durante os dias isolados.

Sherwin-Williams

A coleção MODO apresenta 40 tons divididos em quatro paletas: Maneira, Original, Dreamland e Ocasional. Dentre as tonalidades está ‘Neblina Perene’, um verde-acinzentado, eleito a cor do ano de 2022 pela marca.

Cor do ano 2022: Neblina Perene Foto: Sherwin-Williams

“Nós contamos uma história de equilíbrio e ritmo por meio da cor no ano passado, quando fizemos a transição para um tempo de quietude. Estamos segurando esse equilíbrio em uma mão e abraçando o crescimento e adaptabilidade na outra, conforme avançamos em direção a uma nova visão e descoberta de nosso mundo”, explica Patrícia Fecci, gerente de marketing para serviços de Cor & Design da Sherwin-William. “Abraçar a ideia de MODO no design inspira uma nova maneira de ser à medida que exploramos além do que era familiar.”

Tintas Renner e PPG

Ainda nos tons verdes, temos a cor do ano da Tintas Renner. Em parceria com a PPG, a Olive Spring, um verde bem clarinho, ou como eles chamam “um verde relaxado”, que exala a sensação calmante de aloe vera ou uma planta perfumada.

Pensada para ambientes internos e externos, a cor representa cura, regeneração e resiliência. De acordo com os criadores, é apropriada para ser combinada com materiais naturais e fica linda com elementos arquitetônicos exclusivos e móveis com formas arredondadas.

Coral

O Colour Futures – estudo de cores e tendências de comportamento da AkzoNobel –, escolheu o tema “Novos Ares e Redescobertas" como o conceito que transmite o desejo universal de reinvenção e revitalização de todos os aspectos da vida a partir do ano que vem. A partir disso, surgiu Melodia Suave, a cor do ano da Coral traduzida por um azul claro arejado.

Cor do ano 2022: Melodia Suave Foto: Coral

“Os efeitos da pandemia realçaram todos os campos da nossa vida: social, econômico, ambiental e nos fizeram reavaliar o que realmente importa, ou seja, família, amigos, nossa casa, o mundo que nos cerca. Depois de um tempo isolados, desejamos nos encontrar, seja na natureza ou em espaços abertos, com um novo jeito de perceber o mundo e começar de novo. Nossa cor do ano é um tom claro e revigorante que tem tudo a ver com esse novo jeito de viver”, conta Heleen Van Gent, diretora de criação do Centro de Estética Global da AkzoNobel.

Eucatex

Cor do ano 2022: creme de papaia Foto: Eucatex

Uma das características mais marcantes para 2022 é a incorporação massiva da Geração Z ao mercado consumidor brasileiro. Entre suas principais características, essa geração traz como valores o apreço genuíno pela diversidade, inclusão e sustentabilidade, além de conciliar o gosto pela tecnologia, com as conexões humanas e a natureza.

Inspirada nessa geração, uma nova forma de enxergar as tonalidades ganha mais espaço, as chamadas cor-luz ou cor-bright, que propõem uma nova forma de interagir com os pigmentos, indo além das cores opacas que predominaram nas últimas cores do ano. É justamente a inspiração para Creme de Papaia, que traz uma proposta de energia e vigor.