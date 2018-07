Convite para ficar em casa

Todas as noites, a proprietária de um apartamento em Perdizes se dá ao luxo de escolher onde vai jantar em casa. Se toda a família estiver reunida, a refeição é servida na grande mesa da sala. No caso de uma coisa mais simples, é na cozinha mesmo. Um lanchinho mais simples pode ser feito no anexo ao home theater, que também tem comunicação com a cozinha através de um passa-prato. Mas se a noite for especial e houver convidados, vai todo mundo para a varanda gourmet.

As arquitetas Silvia Franchini e Priscila Baliú atenderam a esse pedido da proprietária quando fizeram o projeto de interiores do apartamento. "Ela adora ficar em casa, receber e preparar pratos especiais. Fizemos um apartamento de convivência", explica Silvia.

Quituteira e atleta. Boa cozinheira e uma mulher superorganizada, daquelas que têm sempre à mão um jogo americano novo, copos e taças de todos os tipos e tamanhos, além de jogos de talheres e louça variados, a proprietária, uma esportista, invariavelmente tira um tempo do seu dia para meditar.

Na ilha com cooktop, as arquitetas Silvia Franchini e Priscila Baliú usaram vidrotil preto.

"Aliamos todos os gostos dela na varanda comprida e espaçosa", diz Silvia. A um passo da sala de jantar e apenas separada por uma porta de vidro de correr, a cozinha gourmet da varanda tem armários, pia, cooktop, minigeladeira, máquina de gelo e um balcão de apoio com rodízios, que serve ao mesmo tempo de mesa para um aperitivo ou para finalizar um prato. "Na verdade, ela já havia pedido a instalação da pia para a construtora. Nós colocamos pastilhas de vidrotil verde acima da parede da pia e desenhamos toda a marcenaria (executada pela Novaes Ferreira)", conta a arquiteta.

As refeições na varanda são feitas em um conjunto da Breton - mesa com pés de ferro e tampo de mármore, acompanhada de cadeiras de fibra. A dupla de arquitetas colocou também poltronas e um banquinho de madeira para a hora do café ou de um bate-papo e, no final da varanda, dois futons onde a dona do apartamento medita, cercada de lanternas indianas, velas, cachepôs com flores e almofadas.

"É o meu canto zen. Aqui, acendo um incenso e medito. Dá também para tomar sol no verão", diz a proprietária, que, por causa da claridade intensa, pediu às arquitetas que fechassem a área com persianas.

Coleção de galinhas. A cozinha também ganhou atenção especial das arquitetas, que desenharam a marcenaria (inclusive um painel de laca com frisos para esconder a aparelhagem) e revestiram a ilha central com vidrotil preto. Cadeiras de acrílico contrastam com a mesa rústica e a coleção de galinhas nas prateleiras. Um passa-prato da planta original do apartamento é meio de comunicação com a copa/churrasqueira integrada ao home theater, acessado por uma porta que sai da cozinha. "Eles não fazem muito churrasco, mas usam bastante a copa para um lanchinho quando veem televisão", diz Silvia, que instalou no lugar mesa com bancos, mesinha de apoio e uma miniadega. As luzes embutidas no teto de gesso, segundo ela, criam um clima mais acolhedor.

"A cliente nos pediu novas funções para os vários espaços. E nós seguimos a tendência de que as pessoas hoje em dia gostam de ficar em casa. Isso é a atualidade", diz Silvia.

A varanda gourmet é usada para noites especiais. No mesmo espaço fica o canto zen da proprietária