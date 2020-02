Contrastes para fugir da mesmice

Vista a partir da sala de estar Foto: Maira Acayaba

Com apartamentos cada vez mais compactos à venda na cidade de São Paulo, os escritórios de arquitetura estão tendo desafios extras para transformar esses espaços em ambientes confortáveis e acolhedores. Uma fórmula recorrente é a remoção de paredes, cozinhas cada vez menores, porém abertas, para aumentar a sensação de espaço e aproveitamento das áreas que costumam ser destinadas às sacadas.

Outro curinga costuma ser a criação de cantos multiuso, que podem ser reaproveitados com a troca de alguns móveis. Como fez, por exemplo, Kanor Ferreira, arquiteto do Estúdio Plure, neste apartamento de três dormitórios e 66 m² no bairro de Pinheiros. "Este foi um projeto ousado para nós na questão das cores. Em geral, usamos uma paleta reduzida de materiais e a parte decorativa se encarrega dessa diferenciação. Uma almofada divertida, um livro colorido já dá uma personalidade, mas neste caso fomos além", explica ele.

Para atender às demandas de sua cliente, uma produtora de vídeos definida como "alto astral" pelo arquiteto, a primerira providência foi transformar o quarto master em suíte. O dormitório adjacente, por sua vez, foi transformado em closet e, o terceiro, aberto para a sala ganhando a função de escritório. O terraço, por sua vez, foi integrado à sala e a cozinha, aumentando a área útil do imóvel.

Confira as fotos do local:

Pode-se até dizer que as soluções encontradas pela Plure são parecidas com os projetos para apartamentos de dimensões semelhantes executados por outros escritórios. Mas, como diz o ditado, o diabo mora nos detalhes – que fazem toda a diferença na hora de ajustar os espaços à personalidade de seu morador. No caso, na parede de entrada, a luminária redonda se destaca e atua como protagonista do ambiente. A geladeira rosa, na cozinha, e a poltrona/cama Murphy, na sala, são outros componentes que saltam aos olhos, bem como o ripado de madeira que envolve o banheiro social e a TV de tela plana, colocada sobre um cavalete de pintura, o que faz com que ela ganhe ares de obra de arte.

Os revestimentos usados pelo escritório são outro destaque do projeto. "Prezamos por revestimentos funcionais, mas sem muita maluquice", esclarece Ferreira. "Gostamos de alguns efeitos, como o ripado de madeira, que dá unidade a volumes e que mascaram portas, e o calor da madeira usada na marcenaria e piso", afirma o arquiteto. Também gostamos da estética e funcionalidade que o azulejo Liverpool traz, com a sua cor branca, neutra, e do ladrilho hidráulico, que é um revestimento atemporal, que permite mutas opções e facetas de uso", acrescenta. Segundo Ferreira, materiais combinados devem 'casar' entre si. "Usar uma paleta de tonalidades que conversem, e tomar cuidado com muitas cores diferentes", recomenda ele.

Plure Arquitetura

www.plurearquitetura.com.br