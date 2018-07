Construir sem destruir

Se o mercado já oferece, para decorar, boa variedade de móveis ?do bem?, a mesma fartura não pode ser comemorada quando o assunto é a bioconstrução. Poucos projetos ostentam madeiras de manejo sustentável, não por falta de iniciativa dos arquitetos, mas sim por questões culturais. "A madeira, aqui, é quase sempre vista como material frágil e secundário na estrutura de um imóvel", diz o arquiteto Marcelo Aflalo, o primeiro a construir em área urbana usando eucalipto reflorestado industrializado.

Escritório de arquitetura de Beatriz Meyer, em Tatuí, construído com madeira de reflorestamento

A casa, destinada a ele e sua mulher Marta, também arquiteta, é exemplo de pioneirismo. Para construí-la, em São Paulo, em 1996, Marcelo queria material que não agredisse o meio ambiente, se adaptasse às irregularidades do terreno e gerasse pouco desperdício. Foi preciso estudar 28 variedades de eucalipto de reflorestamento para descobrir a que mais se adaptava à industrialização das pranchas. Com a ajuda da Escola Politécnica da USP e o apoio da indústria papeleira Klabin, foi eleito o eucalipto-grandis. Os 270 m² de área construída consumiram 70 m³ de madeira e geraram entulho para apenas meia caçamba. A obra chegou a ser finalista do Prêmio Mies van der Rohe, na Espanha, em 2000.

Ambiente da casa de Marta e Marcelo Aflalo, feito com pranchas de eucalipto reflorestado

CONTRA O DESPERDÍCIO

Para materializar seu projeto, Marcelo Aflalo contou com o know-how da Ita Construtora, que desde 1980 trabalha com madeiras ecológicas. A empresa é uma das poucas no Brasil a executar estruturas pré-fabricadas de madeiras extraídas de áreas de manejo sustentável autorizado pelo Ibama ou com certificação FSC (de R$ 300 a R$ 700 o m² da estrutura). Empregando sobretudo cumaru, seu método construtivo, inspirado na obra de Zanine Caldas, praticamente não produz desperdício: as sobras se transformam em ripas e também em combustível das serrarias.

A arquiteta Beatriz Meyer desde 2003 usa madeiras comercializadas pela Ecolog, de áreas florestais sob o regime de bom manejo e certificadas pelo FSC. Para ela, o conceito de sustentabilidade tem de estar ligado ao uso do que a natureza oferece em determinado momento. "Se não há disponibilidade de um lote de uma só madeira, misturo o que encontro. Harmonizando veios e tonalidades, o resultado é sempre favorável tanto sob o ponto de vista ecológico quanto estético."