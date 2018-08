Conheça os jardins da Casacor 2018

Grafite do artista plástico Bieto, no jardim Paisagem de Luz da Plantar Ideias Foto: Zeca Wittner / Estadão

Projetos de paisagismo costumam integrar plantas, vasos e móveis. Mas, em sua primeira participação na Casacor, o casal Luciana Pitombo e Felipe Stracci, da Plantar Ideias resolveram ir além e acabaram acrescentando design e luz à receita.

Batizado de Paisagem de Luz, no espaço da dupla vários itens merecem atenção à parte: o piso que ganha tridimensionalidade. Os tocheiros, em formato de tucano, desenhados exclusivamente para o projeto. E, finalmente, o grafite cinético no muro do espelho d’água, que é um capítulo a parte. Especialmente quando anoitece e a área se enche de cores e movimentos não por conta da tinta fluorescente ou efeitos tecnológicos, mas apenas pela luz.

“A Plantar Ideias faz paisagismo sim, mas isso não se resume à vegetação. Fazemos um grande trabalho de arquitetura com um componente de design muito forte”, define Stracci.

Também autor de um jardim que ganha destaque não apenas por sua composição botânica, Alexandre Furcolin respeitou a mata já existente no espaço da arquiteta Marina Linhares, mas, além disso, se propôs a produzir neblina no local a cada duas horas. Tudo por meio do sistema de irrigação.

Já Roberto Riscala, em um projeto de 275 m² que une quatro casas, apresenta paredes verdes, vasos de formato hexagonal que permitem diferentes composições e uma coleção de suculentas. A cereja do bolo, no entanto, tem pouco de convencional. Trata-se da coqueluche do momento, as ‘pancs’, ou plantas alimentícias não convencionais, muito usadas por grandes chefes de cozinha e queridinhas dos veganos. Com elas, o paisagista decorou um nicho de ferro. “Além de comestíveis, elas são lindas”, comenta Riscala. “O importante é ter a natureza próxima. Podemos cultivar uma jabuticabeira bonsai em um vaso de 20 cm. Podemos ter as pancs. Jardim não é trabalho, jardim é você gostar e fazer com vontade.”

