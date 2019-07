Conheça os finalistas do Prêmio Casa 2019

Ambiente assinado por Lisandro Piloni, visto logo na entrada da Casacor 2019 Foto: Cris de Rossi

A partir do tema Planeta Casa, a Casacor 2019 apresentou 75 ambientes que procuraram harmonizar afetividade, sustentabilidade e tecnologia, tendo como foco a ideia de fazer da casa o universo de cada indivíduo. Dentre os espaços, 18 foram indicados para concorrer ao Prêmio CASA - que conta com a curadoria do editor do suplemento Casa, Marcelo Lima - em 6 categorias: melhor sala, melhor quarto, melhor cozinha, melhor banehiro, melhor jardim e melhor espaço comercial em funcionamento.

Selecionado pelo curador, um corpo altamente gabaritado de jurados avaliaram as propostas em conjunto e, em consenso, chegaram à classificação final. O arquiteto Gianfranco Vannucchi foi responsável por observar a arquitetura. O estilo de cada ambiente foi assunto para a consultora de moda Helena Montanarini. Tuca Reinés se deteve na fotografia do local, assim como Clarissa Schneider no conteúdo editorial. Joice Joppert Leal observou o quanto o design foi aplicado com propriedade e, finalmente, Vanda Klabin, o potencial artístico de cada espaço. Tudo arrematado pela expertise do arquiteto, designer e presidente do júri, Ruy Ohtake.

Nas galerias a seguir, conheça os três selecionados em cada categoria e faça suas escolhas.

Finalistas para o Melhor Espaço Comercial e Melhor Jardim:

Finalistas para o Melhor Quarto e Melhor Banheiro:

Finalistas para a Melhor Cozinha e Melhor Sala: