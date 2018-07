Conheça os concorrentes na categoria Espaços Residenciais do Prêmio CASA 2017

Entram na disputa apenas ambientes que sugiram uma unidade residencial completa. Ou seja, que contenham ao menos uma sala, uma cozinha e um banheiro integrados (confira na galeria abaixo, os ambientes de alguns dos participantes). Foi este o critério adotado pela curadoria do 1°Prêmio CASA para definir os finalistas da categoria Espaços Residenciais, que será submetida à escolha do júri técnico.

Cada membro do júri — Clarissa Schneider, Gianfranco Vannucchi, Roberto Dimbério, Eduardo Fernandes e Zanine de Zanini — após visitar a mostra vai apontar os três primeiros colocados, na ordem de sua preferência. O resultado final será divulgado após reunião conjunta da comissão julgadora e da curadoria no dia 11 de julho.

Dessa forma, o roteiro a ser percorrido por cada jurado deve incluir uma passada pela Casa da Mata, de Olegário de Sá e Gilberto Cioni: um refúgio que tem o objetivo de reconectar as pessoas à natureza. Na sequência, vem a Casa Niwa, da Yamagata Arquitetura, de Paloma Yamagata, Aldi Flosi e Bruno Rangel, onde os conceitos de dentro e fora se misturam, em meio à luz natural.

O terceiro espaço na disputa é a Casa da Praia Decortiles, de Marina Linhares, montada no clima das praias brasileiras. Depois é a vez de outra casa, a Cosmopolita, de Paola Ribeiro, que investe na atmosfera dos anos 1970. O quinto ambiente é o Loft Romanov, da Suíte Arquitetos. Um projeto que propõe uma releitura contemporânea das texturas dos palácios russos. Já outro concorrente, o Loft do Viajante, de Maicon Antoniolli, se propõe a explorar a relação entre os espaços domésticos e o valor afetivo dos objetos.

Na sequência, o Estúdio com Pórtico, da InTown Arquitetura, bota abaixo todas as paredes, propondo plena integração espacial. O Estúdio do Artista, de Sandra Moura, oitavo selecionado, explora três vertentes: arquitetura, design e botânica, enquanto o do Nômade, da Todos Arquitetura, aplica códigos “outdoors” a um espaço interno. Fechando a seleção, a Suíte Black, de Gustavo Neves agrega um tom palaciano a um quarto de hotel.

Vale lembrar que embora a categoria Espaços Residenciais será escolhida exclusivamente pelo júri técnico, você também pode votar no ambiente dos seus sonhos na nossa página (emais.estadao.com.br/casa-decoracao).