Conheça os ambientes da primeira edição paulistana da mostra Casa Na Toca

Com espaços lúdicos, mostra traz propostas de ambientes com o olhar infantil Foto: Renato Navarro

Ao pensarmos na casa dos nossos sonhos, é comum que a imagem de uma morada acolhedora, com muitas plantas e espaço de sobra para receber a família e os amigos venha imediatamente à mente. Da mesma forma, ao escutarmos a expressão casa na toca, dificilmente algo lúdico e divertido não ganhe espaço em nossas cabeças. Pois foi justamente a partir da junção dessas duas ideias que surgiu a mostra Casa Na Toca que, após duas edições no Rio de Janeiro, chega pela primeira vez a São Paulo.

Como endereço na cidade, uma casa dos anos 50 com cerca de 500 m², em plena Avenida Brigadeiro Luís Antônio, no Jardim Paulista, que está de portas abertas até o próximo domingo, 13. “Nós passamos meses atrás da casa ideal para sediar a mostra. Sabemos que ela é um personagem fundamental para atingirmos o grau de realidade que buscamos, com ambientes que não se parececessem apenas um showroom”, pontua a jornalista Isabela Caban, que assina a curadoria da mostra ao lado da também jornalista Simone Raitzik, da designer Cris Barretto e da produtora Bruna Levinson.

Confira os ambientes da mostra:

Fachada verde, de Gui Nicoletti e Paula Carvalhoem Em parceria com a Concepdual iluminação e as ilustrações de Pat Lobo, a fachada da casa se estende por cerca de 50m. A intenção dos arquitetos Gui Nicoletti e Paula Carvalho foi trazer para a rua o aconchego de um quintal caseiro, com natureza próxima. Já o projeto de iluminação se inspira em imagens de um conto infantil ("João e Maria")

Foto: Renato Navarro

Jardim Sensorial, do Ciclo Natural Seguindo o conceito da mostra, o ambiente dos arquitetos Fernanda Matos e Igor Tofolo propõe uma experiência sensorial interativa com os diferentes tipos de elementos expostos

Foto: Renato Navarro

Hall de entrada/Bilheteria, de Isabela Scaff, Maria Gabriela Azevedo e Clarissa Lima (paisagismo) O hall recebe os visitantes como uma instalação artística, unindo o lúdico ao botânico, e privilegiando um estilo rústico, como as cordas que entrelaçam o guarda-corpo original, de ferro

Foto: Renato Navarro

Sala da Família, da Oba! Arquitetura A arquiteta Leila Bittencourtum criou um espaço múltiplo, curinga, sob medida para conviver, relaxar e receber amigos. Um lugar de encontros, onde as crianças são bem-vindas

Foto: Renato Navarro

Sala de Leitura, de Hana Lerner Rosalen, Mooui e Fustta Os 13 m2 remetem ao encanto de antigas e divertidas bibliotecas, com mezanino, passagens secretas e uma marcenaria lúdica

Foto: Renato Navarro

Casinha na árvore, da Lá Na Teka e Atelier Maria Florzinha A casa na árvore foi construída em madeira maciça e é compacta, com apenas 5m2. Tem o interior tingido de branco, com detalhes em fibra natural e se inspira em um estilo Boho, relaxante

Foto: Renato Navarro

Home office, do Studio Adoleta O home office de Carolina Vilarino e Simone Lescher Fagundes, do Studio Adoleta, é compacto (11m2). A marcenaria, assinada pela JM, foi desenhada pela dupla e inclui um mezanino, canto zen para meditação e ainda a bancada. Para os pequenos, há espaço para brincadeiras e leitura, reforçando o conceito multifuncional e prático do ambiente

Foto: Renato Navarro

Copa Cozinha, de Flavia Lauzana e Ana Cecília Toscano, da ACF Arquitetura A intenção da arquiteta Ana Cecília Toscano e a designer de interiores Flávia Lauzana para transformar o ambiente de 20m², foi colocar uma pitada vintage, como uma cozinha de avó das mais aconchegantes e convidativas. Inspiradas na arquitetura original dos anos 50 do imóvel, mantiveram o piso de madeira, as janelas estilo guilhotina e os tijolinhos aparentes

Foto: Renato Navarro

Trocador + Banheiro kids, da Tatiane Waileman Arquitetura e Rafaela Paoli, do Estúdio Pulpo A pia para lavar as mãos se transforma em uma engenhoca divertida de canos, que se movimenta com a queda d'água. Ali, o piso verde remete à grama e o clima é de uma fazendinha, com porta "partida", permitindo que a mãe acompanhe atenta o filho sem precisar entrar no ambiente. A escala é pensada para os pequenos, com todos os registros posicionados na sua altura

Foto: Renato Navarro

Espaço Montessori, da Bá Cla Arquitetura Infantil Feito em parceria com a Muskinha e a loja Mini Moo, o espaço é neutro, simples, e repleto de flores, A ideia é que, com o tempo, as flores sequem e assim os pequenos vivenciem in loco o processo cíclico da natureza

Foto: Renato Navarro

Lavabo In, da Isabela Fraia Arquitetura A arquiteta Isabela Fraia manteve os tijolos maciços originais e forrou as paredes de ladrilho hidráulico com adesivo em tom cobre. A bancada foi esculpida em granito verde. O teto ganhou uma trama de macramê e está repleto de plantas e bichinhos, como uma rede orgânica e natural. Na parede, árvore de madeira

Foto: Renato Navarro

Lavabo Out, de Isabela Fraia Arquitetura A proposta de Isabela Fraia foi transformar o banheiro em um minimuseu de brincadeiras, que homenageia relíquias de antigamente como a peteca, a corda e a amarelinha. Para ganhar espaço, a bancada de granito, com diferentes alturas (para pais e filhos), foi posicionada no lado de fora. Cerâmicas em tom de azul forram as paredes e um piso de amarelinha desenha o caminho para o lavabo

Foto: Renato Navarro

Quarto de Bebê, de Ana Luiza Mazini Romero, da Codecorar Petite, Linha Bloom e Pilulito Ana Luiza imaginou o espaço unissex como um "Refúgio na floresta encantada" e desenhou os 10m2 em tons de terra, verde, e recheado de peças moldadas em fibras naturais. As peças foram pensadas para que o ambiente acompanhe o crescimento e as atividades dos pequenos durante a primeira infância, com direito a painel de peg board que facilita a mudança de lugar de cestos e prateleiras

Foto: Renato Navarro

Loft do Casal & filhos, de Beatriz Quinelato, da BQ Arquitetura, e Beterraba Urban Jungle, ou floresta urbana, é o conceito do loft do casal da arquiteta Beatriz Quinelato. Repleto de plantas, como um jardim interno exuberante, e tingido de verde e rosa, o espaço reúne o quarto dos pais e o canto dos filhos em generosos 25m2

Foto: Renato Navarro

Hall da escada, da Mapateca Um mapa de inspiração botânica (rosa e verde) e outro, de São Paulo, foram feitos sob medida e adesivados no espaço, trazendo um estilo descolado e divertido para o acesso ao segundo piso

Foto: Renato Navarro

Quarto de Criança, de Izabella Escabeche, da Decor Petit, Miúda Mobília e Mama Loves You A inspiração de Izabella Escabeche foi em Alice no País das Maravilhas. Os móveis resgatam a madeira clara e a palhinha como matérias-primas. Um painel de serralheria forra uma das paredes e traz um bordado em ponto de cruz de grandes proporções, reforçando o toque artesanal, presente em cada detalhe

Foto: Renato Navarro

Sala de Convívio, de Andrea Chapira, da Uebaa Design, Ateliê Baobá Pitucos e Enamoradas Del Muro A sala de convívio, criada pela arquiteta Andrea Chapira, mostra um ambiente que transita entre a área social e íntima, portanto, uma sala para todos: pais e filhos. A ideia foi aproveitar o terraço em frente e fazer uma extensão gostosa, como uma varanda coberta

Foto: Renato Navarro

Varanda, de Marina Linhares Marina Linhares montou uma casa de estrutura metálica e vidro - um charmoso gazebo - explorando a luz natural e se integrando ao paisagismo assinado pelo Gabi Pileggi, do Jardineiro Fiel. Há flores e plantas pontuando o generoso espaço de 39m2, pensado para a família se reunir contemplando o entorno e o horizonte, sem barreiras

Foto: Fran Parente

Brinquedoteca, de Julia Varon Ferraz e Isadora Vaz da Silva Sousa, da Forma 011, Adot e Ateliê Materno Em uma das paredes, dois arcos foram moldados em gesso e abrigam diferentes atividades: um deles tem a cozinha de madeira do Ateliê Materno; outro traz um nicho "mini", sob medida para pequenos leitores

Foto: Renato Navarro

Ateliê Botânico, de Paula Neder e Elise Penedo com o PN+ Coletivo e Atelier Petit Retro O ateliê segue um conceito high-low, onde itens despojados, simples e comuns são mesclados a peças de design. A natureza ganha espaço em quadros, recortes como decalquers colados nas janelas e, ainda, vasos que lotam as prateleiras, desenhando diferentes texturas naturais

Foto: Renato Navarro

Quarto dos irmãos, de Dani Bastos e Guto Amorim, da Grão Arquitetura Pesando para abrigar uma menina de cinco anos e um bebê, o ambiente tem uma cama alta em pinus que garante a diversão da filha mais velha, enquanto um bercinho de vime - desenho da Grão, produzido por um artesão mineiro - traz aconchego para o bebê

Foto: Renato Navarro

Suíte da Adolescente, de Cris Passos, Kub Design e Uauá Baby Com inspiração no movimento modernista, o quarto pensado para uma adolescente de 14 anos traz referências à arte de Tarsila do Amaral (na estampa do papel de parede) e apresenta um pouco da diversidade botânica brasileira

Foto: Renato Navarro

Espaço Conceito, da arquiteta Paula Carvalho Segundo a arquiteta, o espaço foi pensado como um quarto em tons terrosos, para encantar crianças de todas as idades. Uma boiserie forra parte das paredes, assim como um painel adesivo, com estampa botânica

Foto: Renato Navarro

Hall galeria, da Paula Carvalho O hall de passagem, de 12m2, =se transforma em uma galeria de arte, com exposições temporárias. As paredes foram pensadas para receber diferentes obras – a cada semana, um novo artista exibe suas criações. Para isso, Paula lançou mão de painéis suspensos sobrepostos, forrados de diferentes tecidos

Foto: Renato Navarro

Lojinha, de Ayla de Barros, da Dearq, e Carlos Lima, da Marcenaria Lima Localizada no porão da casa e com 40m², a Lojinha preserva as características originais do imóvel dos anos 50, como os tijolinhos pintados de branco, baldrames (vigas invertidas que viram bancos) e piso de parquê em madeira

Foto: Renato Navarro

Bistrô no Quintal, da Francine Jubran Interiores Com 25 m2, o bistrô assinado pela arquiteta Francine Jubran aposta em um estilo fresh e levemente praiano. Há por toda parte matérias primas naturais, como palha (esteiras no forro da cobertura e cestos), ladrilho hidráulico com estampa de libélulas no piso e parede, trepadeiras originais e complemento do paisagismo do Ciclo Natural

Foto: Renato Navarro

Quintal na praça, de Gabrieli Azevedo e Fernanda Lins, da Matu Arquitetura, Nicolas Le Roux, Luís Rossi e Paula Lemos, da Cota 760 Arquitetura e Desenho Urbano O quintal é inspirado em praças e jardins públicos. Uma grande estrutura metálica multifuncional, tingida de rosa, foi desenhada como um brinquedo divertido com degraus para escalada e lugar para se pendurar, além de servir de assento informal para os visitantes e, ainda, abrigar uma banca de flores

Foto: Renato Navarro

Planta da casa Para ser sustentável a mostra utilizou as vigas da casa para mapear o ambiente

Foto: Renato Navarro

Ao todo, a Casa na Toca apresenta 28 ambientes, produzidos por mais de 100 profissionais - de arquitetos a artesãos. Apesar da locação um tanto quanto urbana, a versão paulistana da mostra, tal qual imaginada por suas organizadoras, pouco contribui para que o visitante se sinta na capital paulista. A sensação geral é de se estar em uma casa no campo. "Pouco tivemos que mexer na estrutura do imóvel, tal a qualidade de suas iluminação e ventilação originais, além da presença de revestimentos que se harmonizaram perfeitamente com o clima que buscávamos, tais como o piso de tábua de peroba do campo e as paredes de tijolinhos. A sensação é de realmente caminhar por uma típica casa de família", afirma Isabela, que incentivou os profissionais participantes a investirem em uma atmosfera de simplicidade, com destaque para o artesanal e as texturas naturais.

Como a maioria das mostras do gênero, cada ambiente traz uma proposta personalizada. Porém, a Casa Na Toca tem como diferencial a ideia de trazer o olhar infantil para a decoração: do simples canto de brincar até uma brinquedoteca completamente equipada. Ainda assim, são os pequenos detalhes que roubam a cena. São eles que garantem a leveza que emana dos espaços, além de oferecer preciosas dicas de decoração. "Existe um sentido de continuidade. Cada ambiente tem a ver com o outro, poderia ser uma família morando ali. Todos os cômodos conversam”, esclarece a promotora.

O verde - onipresente tanto nos revestimentos, quanto nos muitos vasos - indica um conceito caro à mostra: o contato com a natureza. A ponto da presente edição ter sido batizada de Botânica e isso, não apenas pela atmosfera de urban jungle que reina na maioria dos ambientes, mas também pela profusão de imagens retratando a natureza, presentes nas almofadas, papéis de parede e objetos decorativos. Tudo, claro, devidamente acompanhado por materiais leves e naturais como a madeira, o macramê e as palhas. "A simples ausência de aparelhos de TV e de consoles de vídeogame, de certa forma já remete à natureza”, considera Isabela.

A tecnologia - ou a falta dela, aliás - é outra das apostas da mostra. Assim, a casa aboliu a cultura digital pelo feito à mão: brinquedos, artefatos de uso cotidiano e até livros. Na Casa Na Toca, são esses os objetos que conectam as crianças com o aqui e o agora, não as telas. Na mesma linha, a sustentabilidade é outra das preocupações da equipe. Para evitar plástico ou lixo desnecessário, o mapa para conhecer a casa fica disponível em QR code - na prática, a única tecnologia em uso - ou pode ser conferido em um adesivo colado apenas a algumas vigas.