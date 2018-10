Conheça os ambientes da CasaCor Paraíba 2018

Raphaela Vilar, Adelle Mendes e Elba Araujo criaram um espaço rudimentar com toque funcional e sofisticado. O ambiente remete à uma construção abandonada com piso de textura de aço oxidado, paredes com pinturas desgastadas e bancadas de concreto armado. Para seguir a linha do contato com a natureza, há reprodução de sons do meio ambiente e a presença de bambuís, que encantam o local

Foto: CasaCor Paraíba