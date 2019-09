Conheça os ambientes da 25ª edição da Casacor Minas

O branco se destaca no armazém boutique que explora as curvas da arquitetura interna para criar uma atmosfera de porão, onde a cachaça, tão presente na cultura mineira, costuma ser envelhecida. O projeto conta ainda com a parceria do Sebrae-MG, idealizador do projeto Origem Minas, que apresenta uma seleção de produtos do agronegócio regional para o espaço

Foto: Daniel Mansur